Nach einigen Monaten Funkstille zeigte Ubisoft gestern Abend einen neuen Gameplay-Clip zu Assassin’s Creed Shadows. Dieser zeigt die Parkour-Künste der Stealth-Protagonistin Naoe. Die Community reagiert mit gemischten Gefühlen auf das Video.

Schon lange haben sich Fans ein Japan-Setting für die Assassin’s Creed-Reihe gewünscht. Mit Shadows geht dieser Traum endlich in Erfüllung. Doch trotz der Umsetzung des lang ersehnten Settings musste der kommende Titel schon vor Release einiges an Kritik einstecken. Die meisten negativen Kommentare richteten sich gegen den Kampf-Charakter Yasuke, der auf der historischen Figur eines Afrikaners beruht, der in Japan zum Samurai ausgebildet worden war. Viele unterstellten Ubisoft eine Wokeness, da man auf Zwang den Charakter eingebracht und nicht historisch akkurat gehandelt habe.

Nach einer kämpferischen Stellungnahme des ausführenden Produzenten scheint Ubisoft nun allerdings eine andere Marketing-Strategie zu verfolgen.

Weicht Ubisoft dem Hass aus dem Netz aus?

Der neuste Gameplay-Clip zu Assassin’s Creed Shadows zeigt lediglich die Shinobi Naoe bei Parkours-Sprüngen über die Dächer eines japanischen Anwesens. Mit einem Enterhaken und einer Menge akrobatischer Sprünge hangelt sie sich von Dach zu Dach, um schließlich über ihre Opfer zu gelangen. Der Clip dauert gerade 35 Sekunden, doch der Mitteilungsbedarf der Community ist enorm.

Während einige die Sprunganimationen loben, fühlen sich viele an Animationen von vorherigen Titeln erinnert. Dementsprechend wirken sie für die kritischen Stimmen eher ungelenk und nicht fließend. Darüber hinaus sind viele kritische Kommentare der Ansicht, dass die Sprunganimationen einen Hauch zu akrobatisch sei.

Neben diesen Stimmen gibt es noch eine dritte Kommentargruppe unter dem Video. Diese hofft, dass man einen entsprechenden Gameplay-Clip auch für Yasuke erhalten werde. Gleichzeitig ermutigen diese Stimmen Ubisoft dazu, den rassistischen Stimmen im Netz kein großes Gewicht zu geben und beide Protagonisten aus Assassin’s Creed Shadows gleichwertig zu vermarkten.

Ob Ubisoft auf diese Bitten eingeht, werden wohl die kommenden Wochen zeigen. Assassin’s Creed Shadows erscheint am 15. November für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Amazon Luna. Weiteres Gameplay-Material findet ihr in der folgenden Meldung. Noch mehr zu dem kommenden Game findet ihr in der folgenden Übersicht.