Während viele gerade gespannt auf jede Neuigkeit zur Switch 2 blicken, liefert Microsoft still und leise ein eigenes Ausrufezeichen: Mitten in den Frühjahrsmonaten bekommt der Xbox Game Pass ein umfangreiches Update – und das hat es in sich. Schon der erste Schwung neuer Titel lässt aufhorchen und deckt gleich mehrere Genres ab.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für Fans von Action, Strategie oder schauriger Atmosphäre ist im April alles dabei. Und: Drei der Titel feiern ihr Debüt direkt im Game Pass. Damit beweist Microsoft erneut, wie attraktiv das Abo für alle ist, die gern Neues ausprobieren – ohne gleich zum Vollpreis zu greifen.

Ein Highlight des frühen Monats ist eindeutig „Borderlands 3“ in der Ultimate Edition. Nicht nur Shooter-Fans, sondern auch Sammler dürften hier fündig werden: Das Komplettpaket umfasst alle Story-Erweiterungen, Skins und Upgrades – für viele ein echter Zeitfresser mit über 80 Spielstunden.

Wer es etwas ruhiger oder strategischer mag, findet mit Titeln wie „Wargroove 2“ oder dem charmanten „All You Need is Help“ passende Alternativen. Auch das mysteriöse „Stil Wakes the Deep“ dürfte Fans von Story-getriebenen Spielen ansprechen. Doch das war erst der Anfang…

Ein Blizzard-Hit, ein Rockstar-Klassiker – und Abschiede mit Rabatt

Am 8. April wird es dann ernst: Mit „Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition“ kehrt ein wahrer Kultklassiker zurück. Der Höllenritt durch Sanctuary wird nun auch über das Game-Pass-Abo spielbar – samt aller Erweiterungen. Für viele ist das Grund genug, den Controller wieder zu entstauben.

Ebenfalls ab der zweiten Aprilwoche stehen mit „South of Midnight“, „Commandos Origins“ und „Blue Prince“ gleich drei sehr unterschiedliche Neuerscheinungen bereit – von düsterem Abenteuer bis nostalgischer Echtzeit-Taktik. Den krönenden Abschluss der ersten Monatshälfte markiert am 15. April dann niemand Geringeres als „GTA 5“. Der Open-World-Meilenstein bleibt weiterhin ein Dauerbrenner.

Doch wie immer gibt es auch Abschiede: Sieben Spiele, darunter „Botany Manor“ und „Turbo Golf Racing“, verlassen bald das Abo. Wer sie noch nachholen möchte, sollte sich beeilen – bis zum 15. April bleibt Zeit. Immerhin: Mit 20 Prozent Rabatt lassen sich die Titel auch dauerhaft sichern.

Was die zweite Monatshälfte bringt, steht noch nicht fest. Aber mit „Clair Obscur: Expedition 33“ ab dem 24. April steht schon jetzt ein Rollenspiel-Hoffnungsträger in den Startlöchern.