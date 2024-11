Warner Bros. Games hat das actiongeladene Spiel Harry Potter: Quidditch Champions nun auch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das magische Sport-Spiel ist ab sofort als digitale Standard-Edition für 29,99 Euro sowie als Deluxe-Edition (physisch und digital) für 39,99 Euro erhältlich.

Saison 1: Verteidigung gegen die dunklen Künste und festliche Events

Letzten Donnerstag startete Harry Potter: Quidditch Champions in seine erste Saison. Mit dieser kommen Fans der magischen Sportart in den Genuss thematisch gestalteter Inhalte rund um das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Saison 1 hält zahlreiche festliche Events bereit. Dazu gehört auch das „Ferien in Hogwarts“-Event, welches den berühmten Weihnachtsball einschließt. Auch der Schneebedeckte Fuchsbau als neue Karte ist dabei.

Darüber hinaus kann sich die Quidditch Champions-Community auf drei brandneue, individuell anpassbare Besen sowie eine Vielzahl kosmetischer Gegenstände freuen. Dazu gehören auch exklusive Skins für ikonische Charaktere wie Bellatrix Lestrange und Severus Snape. Auch neue Emotes und Zauberstäbe werden neben verschiedenen anderen kosmetischen Items dabei sein.

Pro-Quidditch-Modus: Sechsköpfige Teams im Wettkampf

Ein weiteres neues Highlight von Harry Potter: Quidditch Champions ist der neue Pro-Quidditch-Modus. In diesem treten sechsköpfige Teams gegeneinander an und messen ihre Fähigkeiten in packenden Matches. Dieser wettkampforientierte Modus bietet Quidditch-Fans die Möglichkeit, sich online mit anderen Teams zu messen und ihre Fähigkeiten in spannenden 6-gegen-6-Partien unter Beweis zu stellen.

Exklusives Legacy-Paket für Hogwarts Legacy-Spieler

Ein besonderes Geschenk gibt es für alle, die bereits Hogwarts Legacy besitzen: Sie erhalten ein Legacy-Paket, wenn sie Harry Potter: Quidditch Champions herunterladen und ihr WB Games-Konto verknüpfen.

Harry Potter: Quidditch Champions erschien erstmals am 3. September 2024 digital für PC, PlayStation und Xbox. Die Nintendo Switch-Edition sowie die physische Deluxe-Edition für alle Plattformen ist seit dem 8. November erhältlich. Weitere Einblicke in das magische Sport-Abenteuer erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.