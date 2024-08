Gestern hat Warner Bros. Games einen neuen Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions veröffentlicht. Dieser ermöglicht einen ersten Blick auf die Quidditch-Spielfelder der Trimagischen Schulen. Das Video zeigt die Umsetzungen der ikonischen Zaubereischulen Beauxbatons Akademie und Durmstrang Institut, die Fans der Harry Potter-Reihe aus Büchern und Filmen bekannt sind.

Durch die Arenen können Fans in das ultimative Quidditch-Erlebnis eintauchen, während sie durch den Karriere-Modus des Spiels voranschreiten und ihre bevorzugte Schule im Trimagischen Schul-Quidditch-Wettbewerb repräsentieren.

In Harry Potter: Quidditch Champions erleben Spieler nicht nur die aufregende Action auf dem magischen Sportfeld, sondern auch die einzigartige Architektur und Landschaften der Zaubereischulen. Das neu veröffentlichte Video gewährt exklusive Einblicke in die detailreich gestalteten Spielfelder und zeigt zudem brandneue Gameplayszene. Spieler können diese epischen Schauplätze sowohl in PvP- als auch in Schaukampf-Matches erkunden, während sie als Treiber, Jäger, Hüter oder Sucher die Kontrolle über die legendären Arenen übernehmen.

Harry Potter: Quidditch Champions bringt das Gefühl des Fliegens über ikonische Schauplätze wie den Fuchsbau der Weasleys oder die Weltmeisterschaft des magischen Sports direkt in die Wohnzimmer der Fans. Mit einer Vielzahl von Modi, darunter Solo-, wettkampforientierter Mehrspieler- und Online-Koop-Modus, bietet das Spiel eine immersive Erfahrung für jeden Spieler.

Editionen des magischen Sportspiels

Harry Potter: Quidditch Champions wird am 3. September veröffentlicht und bietet verschiedene Editionen für unterschiedliche Plattformen an. Die „Digital Standard Edition“ und die „Digital Deluxe Edition“ werden für Xbox, PC und PlayStation erhältlich sein, während die „Physical Deluxe Edition“ am 8. November für PlayStation und Xbox erscheint. Für die Nintendo Switch wird das Spiel während der Weihnachtssaison veröffentlicht. Interessierte können bereits jetzt vorbestellen.

Besonders interessant für Fans ist die Tatsache, dass Besitzer von Hogwarts Legacy das Bonus-Legacy-Paket erhalten, wenn sie Harry Potter: Quidditch Champions herunterladen und sich mit ihrem WB Games-Konto verbinden.

Darüber hinaus wird die Standard-Edition des Spiels im September 2024 ohne zusätzliche Kosten für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar sein, was ein zusätzliches Highlight für die Gaming-Community darstellt. Weitere Infos zu dem Game findet ihr in der folgenden Übersicht.