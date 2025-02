Anno-Fans auf der ganzen Welt können es kaum erwarten: Mit „Anno 117: Pax Romana“ kündigt Ubisoft den neuesten Teil seiner beliebten Strategie-Reihe an. Das Spiel verspricht, tief in die Geschichte des Römischen Reiches einzutauchen und Spieler in die Zeit der Pax Romana zu entführen. Doch wer auf das offizielle Release 2025 hofft, braucht Geduld – oder Glück. Denn Ubisoft öffnet bereits jetzt die Tore für eine geschlossene Beta-Phase, bei der erste Einblicke in das Strategiespiel möglich sein könnten.

Die Teilnahme an der Beta erfolgt allerdings nicht automatisch. Ubisoft hat die Community dazu aufgerufen, sich für die limitierten Testplätze zu registrieren. Dafür benötigt man nicht mehr als ein Ubisoft-Konto, die Wahl der bevorzugten Plattform – ob PC, Xbox Series X|S oder PlayStation 5 – und das Ausfüllen einer kurzen Umfrage. Doch ob man am Ende tatsächlich ausgewählt wird, hängt vom Zufall ab. Ubisoft plant offenbar mehrere Beta-Phasen, was die Chancen auf einen Platz immerhin erhöht.

Mit Spannung erwartet: Erste Schritte in die römische Strategie-Welt

Die geschlossene Beta-Phase von „Anno 117: Pax Romana“ könnte eine erste Gelegenheit bieten, das Herzstück des Spiels zu erkunden. Ob Handelssysteme, Stadtaufbau oder militärische Expansion – Details zu den Testinhalten sind bislang unbekannt. Ubisoft hält sich bedeckt, was den genauen Umfang der Beta angeht, heizt die Vorfreude jedoch gezielt an. Der Titel selbst wird voraussichtlich das römische Imperium als Schauplatz für ein weiteres Kapitel der erfolgreichen Reihe nutzen und auf die Stärken früherer Anno-Spiele aufbauen.

Mit der Entscheidung für mehrere Beta-Phasen möchte Ubisoft offenbar sicherstellen, dass Feedback aus der Community aktiv in die Entwicklung einfließt. Spieler, die einen Beta-Platz ergattern, könnten so nicht nur einen exklusiven Blick auf das Spiel werfen, sondern auch Teil des Entwicklungsprozesses werden. Dabei folgt Ubisoft dem Trend vieler Entwickler, die Beta-Versionen nutzen, um frühzeitig Balancing und Performance zu testen.