Fans tiefgründiger Rollenspiele haben lange auf diesen Moment gewartet: Avowed erscheint am 18. Februar 2025 im Xbox Game Pass. Das Spiel entführt euch in die mystische Welt Eora, bekannt aus Pillars of Eternity, und verspricht intensive Kämpfe, eine fesselnde Story und weitreichende Entscheidungen. Obsidian, das bereits mit Fallout: New Vegas und The Outer Worlds begeistern konnte, setzt hier auf eine Mischung aus Tradition und Innovation.

Spieler können sich auf ein flexibles Kampfsystem freuen, das Schwertkampf und Magie nahtlos kombiniert. Besonders spannend: Es gibt keine festen Klassen – ihr entwickelt euren Charakter völlig frei. Optisch überzeugt Avowed mit einer lebendigen Spielwelt, die mit Liebe zum Detail gestaltet wurde.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ein Abenteuer voller Geheimnisse und Überraschungen

Die Geschichte beginnt in den sogenannten „Lebenden Landen“, einem von Magie geprägten Gebiet, das eine mysteriösen Seuche heimsucht. Als Abgesandter aus dem fernen Aedyr müsst ihr nicht nur überleben, sondern auch das Rätsel hinter der Bedrohung lösen. Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Handlung erheblich – klassische Obsidian-DNA.

Technisch erwartet euch ein flüssiges Kampfsystem mit wuchtigen Nahkampfangriffen und taktischen Zaubern. Wer das volle Potenzial ausschöpfen möchte, kann bereits jetzt den Preload starten. Mit 72 GB auf der Xbox und 73 GB auf dem PC solltet ihr jedoch genügend Speicherplatz einplanen. Dank Xbox Game Pass könnt ihr Avowed ohne Zusatzkosten ab Release spielen. Wer auf tiefgründige RPGs mit spielerischer Freiheit und starker Story steht, sollte sich dieses Abenteuer nicht entgehen lassen.