Die schwedischen Entwickler von MachineGames haben mit „Indiana Jones und der Große Kreis“ einen eindrucksvollen Erfolg gefeiert. Doch anstatt sich auszuruhen, arbeitet das Studio bereits an neuen, noch geheimen Projekten. In einem LinkedIn-Beitrag deutet das Team an, dass Fans sich auf „ziemlich coole Dinge“ freuen können. Während ein DLC zu Indiana Jones bereits bestätigt ist, ranken sich Spekulationen um ein weiteres großes Vorhaben. Besonders eine traditionsreiche Marke sorgt für Aufsehen in der Community.

Ein neues Abenteuer für Indiana Jones?

Nach der Veröffentlichung von „Indiana Jones und der Große Kreis“ bleibt MachineGames nicht untätig. Ein erster DLC mit dem Namen „Der Orden der Riesen“ ist bereits in Arbeit und soll die Geschichte des Spiels erweitern. Noch sind kaum Details bekannt, doch die Entwickler versprechen neue Inhalte, die das Spielerlebnis vertiefen. Ob es sich dabei um zusätzliche Missionen, neue Schauplätze oder gar frische Gameplay-Mechaniken handelt, ist bislang unklar.

Die Erwartungen sind hoch, denn MachineGames hat mit seinem Erstlingswerk im Indy-Universum bewiesen, dass sie dem Abenteuer-Genre ihren eigenen Stempel aufdrücken können. Bethesda unterstützt das Studio weiterhin aktiv, sodass der DLC möglicherweise nur der Anfang weiterer Erweiterungen sein könnte. Doch es gibt noch eine zweite, weit größere Frage: Woran arbeitet MachineGames noch?

Kehrt eine Kult-Reihe zurück?

Neben der Arbeit an Indiana Jones scheint MachineGames bereits mit einem neuen Großprojekt beschäftigt zu sein. Dass das Studio auf der Suche nach Verstärkung ist, lässt vermuten, dass hier mehr als nur ein kleiner Zusatzinhalt entsteht. Unter den Fans entfachte diese Ankündigung sofort Spekulationen – könnte es sich um einen neuen Teil der legendären Wolfenstein-Reihe handeln?

Bereits 2021 hatte Bethesda bestätigt, dass ein neuer Wolfenstein-Titel geplant sei. Doch seitdem blieb es still um das Franchise. Mit der aktuellen Entwicklung bei MachineGames könnte nun Bewegung in die Sache kommen. Die bisherige Arbeit des Studios an den letzten Wolfenstein-Teilen hat gezeigt, dass sie das düstere Szenario und die intensive Shooter-Action perfekt umsetzen können. Sollte ein neuer Teil tatsächlich in Arbeit sein, könnte es die langersehnte Fortsetzung einer der beliebtesten Shooter-Reihen werden.

Bis zur offiziellen Bestätigung bleibt alles Spekulation. Doch eines ist sicher: MachineGames hat große Pläne – und die Fans fiebern gespannt den kommenden Enthüllungen entgegen.