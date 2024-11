Gestern Nachmittag haben Xbox und MachineGames einen umfangreichen Gameplay-Trailer zu Indiana Jones und der Große Kreis veröffentlicht. Mit dem viertelstündigen Video erhalten wir nicht nur weitere Informationen zur Story sondern auch detaillierte Infos zum Gameplay-Aufbau.

Übernatürliche Mächte, ein sich über den Globus erstreckender Wettlauf und böse Nazis: MachineGames greift für Indiana Jones und der Große Kreis die ikonischen Plotlines der beliebten Filmreihe auf und bastelt daraus ein neues, actionreiches Videospiel. Wir selbst schlüpfen hier in die Rolle des ikonischen Grabräu- ähh… Archäologen und setzen uns mit einer Legende auseinander, welche die Nazis mal wieder zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Ausgestattet mit Fedora, Peitsche und Revolver stürzen wir uns also wieder in die semi-offene Abenteuerwelt gegen unseren alten Erzfeind Emmerich Voss. Unterstützung erhalten wir dabei von der italienischen Reporterin Gina.

Wie der Trailer erklärt, liegt der Fokus von Indiana Jones und der Große Kreis auf Abenteuer und Entdeckung. Jede Szenerie soll detailreich gestaltet worden sein, um Hobby-Archäologen ein echtes Erkundungsgefühl zu vermitteln. So können Geheimnisse enthüllt, Rätsel gelöst und neue Wege offenbart werden.

In solchen Situationen können wir auch auf Indys umfangreiches Ausrüstungsarsenal zurückgreifen. Dazu gehört die Kamera, mit der wir historische Eindrücke und im Zweifel auch Hinweise zu Rätseln erhalten können.

Ein weiteres nützliches Werkzeug in Indiana Jones und der Große Kreis ist das Journal. Das Buch fängt zwar mit blanken Seiten an. Doch füllen sich diese im Laufe des Abenteuers und halten wichtige Etappen und Hinweise auf unserer Reise fest.

Diese Reise wird uns auch in Sperrgebiete führen, in die Indy nicht ohne weiteres eindringen kann. Deshalb greift der Archäologe auf verschiedene Verkleidungen zurück, um unbemerkt an seinen Feinden vorbeizukommen.

Zu guter Letzt sei natürlich auch die ikonische Peitsche zu erwähnen. Diese hilft uns nicht nur im Kampf, sondern ist auch ein nützliches Werkzeug, um uns neue Wege zu Bahnen und verschiedene Rätsel zu lösen.

Fäuste und Hirnschmalz benutzen

Indiana Jones und der Große Kreis will in vielerlei Hinsicht ein echtes Abenteuergefühl vermitteln. So stoßen wir als echte Archäologen auf eine Menge Rätsel, die sich von einem kleinen Raum über eine ganze Ruine erstrecken können. Hinweise auf die Lösung lassen sich oft in unserem Journal und in unserer Umgebung finden, weshalb eine gute Beobachtungsgabe von Vorteil sein kann.

Indiy und Gina

Das Nutzen unserer Umgebung spielt auch im Combat von Indiana Jones und der Große Kreis eine entscheidende Rolle. So können wir mit Hilfe unserer Peitsche, Fäuste und einiger Gegenstände in unserer Nähe verschiedene Techniken verwenden, um unsere Gegner auszuschalten. Hier kommt es auch aufs richtige Timing an, um Knock-Out-Combos zu erzielen. Auch Stealth-Gameplay wird nicht zu unterschätzen sein.

MachineGames gibt uns natürlich auch in diesem Indiana Jones ein leichtes RPG-Feeling mit. So können wir im Laufe des Spiels mit Abenteuerpunkten neue Kampftechniken freischalten, um uns mit neuen Combos gegen unsere Feinde zur Wehr zu setzen.

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember für PC und Xbox Series X|S. Im Frühjahr 2025 erscheint das Adventure auch für die PlayStation 5, wie auf der diesjährigen Gamescom bekannt gegeben wurde. Xbox-Fans sind davon allerdings nicht begeistert. Hier könnt ihr den Titel vorbestellen.