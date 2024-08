Gestern Abend läutete die Opening Night Live die Gamescom 2024 ein. Auch Xbox war zugegen und präsentierte mit verschiedenen Videos den kommenden Spielekatalog für Konsole und PC. Unter anderem gab es neue Einblicke zu Indiana Jones, Starfield, Diablo und Call of Duty.

Indiana Jones and the Great Circle: Release-Termin auch für PlayStation enthüllt

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Während der Opening Night Live enthüllte Bethesda das Release-Datum von Indiana Jones and the Great Circle (zu Deutsch: Der Große Kreis) enthüllt. Der gezeigte Trailer bot den Fans einen weitere Einblicke auf die neueste Reise des berühmten Archäologen.

Am 9. Dezember soll Indys neustes Abenteuer für Xbox Series X|S, PC sowie im Game Pass erhältlich sein. Überraschend gab man ebenfalls bekannt, dass das Adventure im Frühjahr 2025 für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Age of Mythology: Retold – Neuer Trailer zum Krieg der Götter

Ein weiteres Highlight der Opening Night Live war die Präsentation eines neuen Trailers für Age of Mythology: Retold. Der Trailer versetzte die Zuschauer in die mythologische Welt des Spiels, wo Helden epische Abenteuer erleben. Besonders hervorzuheben ist die Einführung des Wonder Age, einem neuen Feature, das den strategischen Tiefgang des Spiels weiter ausbaut. Außerdem ließen sich verschiedene Gottheiten aus unterschiedlichen Kulturen erkennen. Das Spiel wird am 4. September 2024 veröffentlicht.

Ara: History Untold – Weltpremiere des Launch-Trailers

Ara: History Untold feierte während der Opening Night Live die Weltpremiere seines Launch-Trailers. Der Trailer kombinierte Live-Action mit Gameplay-Szenen und stellte die Kernmechaniken des Spiels vor, bei denen es darum geht, eine Nation aufzubauen und durch die Geschichte zu führen. Dieses Spiel erscheint am 24. September 2024 für Windows PC und Steam und wird ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar sein.

Call of Duty: Black Ops 6 – Enthüllung der Kampagnenmission „Most Wanted“

Zu Call of Duty: Black Ops 6 zeigten Xbox und Activision den Trailer zur Kampagnenmission „Most Wanted“. In dieser Mission muss das Team um Frank Woods den legendären Agenten Russell Adler aufspüren. Der Trailer zeigte verschiedene Action-Sequenzen, welche die Vielfalt der Missionserfüllung unterstreichen. So können Fans mit ihrem favorisierten Spielstil eine Mission abschließen.

Der kommende Shooter wird am 25. Oktober veröffentlicht.

Diablo IV: Vessel of Hatred – Neues Feature enthüllt

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Blizzard

Die Xbox-Präsentation auf der gamescom brachte auch spannende Neuigkeiten für Diablo IV mit sich. Der Trailer zu The Vessel of Hatred stellte das neue Gefährten-Feature vor, das es Spielenden ermöglicht, ihre eigenen Begleiter im Kampf zu stärken und an ihren Spielstil anzupassen. Dieses Feature sowie die Einführung der Dunklen Zitadelle und des neuen Timeattack-Dungeons Kurast Undercity sorgen für frischen Wind im Diablo-Universum. Die erste Erweiterung zum dem Dark-Fantasy-Game soll am 8. Oktober erscheinen.

Starfield: Shattered Space – Erweiterung und neues Landfahrzeug vorgestellt

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Während der Opening Night Live zeigte Xbox natürlich auch neue Einblicke in Starfield. So gab Bethesda einerseits den Release des „Rev-8“-Updates bekannt, welches das gleichnamige Landfahrzeug einführt. Andererseits enthüllte das Unternehmen den ersten großen DLC namens Shattered Space. Dieser soll ab dem 30. September erhältlich sein. Der mit Horrorelementen bespickte Trailer enthüllte neue Details über die mysteriöse Fraktion der Va’ruun.

Towerborne – Early Access-Termin und Gameplay-Trailer

Ein weiteres Highlight der Xbox-Show war die Ankündigung des Early Access für Towerborne, der am 10. September 2024 auf Steam starten wird. Der während der Opening Night Live gezeigte Trailer bot den Fans einen frischen Einblick in die lebendige Welt und das actionreiche Gameplay dieses Spiels.

Entwickelt von den Machern der Banner Saga, verbindet Towerborne Elemente von Side-Scrolling-Brawlern und Action-Rollenspielen zu einem einzigartigen Abenteuer. Xbox-Spieler können das Spiel Anfang 2025 über das Xbox Game Preview Programm auf Xbox Series X|S, PC und dem Game Pass erleben.

Das waren die Xbox-Hightlights zur Opening Night Live. Im Laufe des Tages werden wir weitere Einblicke in die Show bereithalten. Das gesamte Event könnt ihr euch hier ansehen. Während der Show wurde außerdem der Launch-Trailer zu Black Myth: Wukong gezeigt.