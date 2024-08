Heute hat Game Science Black Myth: Wukong für PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Wie die ersten Rezensionen und Statistiken zeigen, befindet sich das Action Adventure buchstäblich auf der Überholspur.

Black Myth: Wukong hat schon bei seiner Ankündigung Fans von Action Adventures neugierig gemacht. Mit jedem neuen Trailer schien der Hype ein wenig weiter zu wachsen. Wie die ersten Zahlen zum Game zeigen, war der Hype wohl gerechtfertigt. Der neuste Titel von Game Science entpuppt sich als großer Blockbuster.

Wukong erobert die Bestenlisten

Als Game Science in den frühen Morgenstunden Black Myth: Wukong veröffentlicht hatte, stand die Community bereits in den Startlöchern. So kommen auf Steam bereits über 36.000 Bewertungen zustande, von denen 95% das Action Adventure positiv bewerten. Auch die Spielerzahlen sind bereits mehr als beeindruckend.

Laut SteamDB tummeln sich zur Zeit knapp 1,4 Millionen Spielende durch das mythische Game. Damit belegt der Titel in den Steamcharts Platz 4 der am meisten gespielten Titel auf Steam, wodurch er gleichzeitig der am meisten gespielte Singleplayer ist. So verdrängt das chinesische Adventure Hype-Titel wie Cyberpunk und Elden Ring von den Topplätzen. Hogwarts Legacy wird sogar aus der Top 10 verdrängt.

Auf Metacritic kommt Black Myth: Wukong ähnlich gut weg. Zum aktuellen Zeitpunkt sind 57 Rezensionen der Fachpresse eingegangen, die eine durchschnittliche Wertung von 82 ausspricht. Dies bezieht sich allerdings nur auf die PC-Version. Eine PlayStation-Wertung auf Metacritic ist zur Zeit noch nicht freigegeben.

Dafür tummeln sich die positiven Bewertungen im PlayStation Store. Von den 6.513 Bewertungen geben 91% eine 5-Sterne-Bewertung. 4% geben lediglich einen Stern, während 3% der Rezensionen 4 Sterne geben.

Somit dürfte Black Myth: Wukong ein spannender Neuzugang für Fans der kampflastigen Action Adventures sein. Falls ihr euch den Titel zulegen möchtet, könnt ihr ihn euch auf Steam für 59,99 Euro und auf der PlayStation für 69,99 Euro sichern. Mehr zum Game gibt’s in der folgenden Übersicht.