Die BAFTA Games Awards 2025 stehen vor der Tür, und die endgültige Liste der Nominierten ist endlich da! Am 8. April werden die prestigeträchtigen Preise in London verliehen, und die Konkurrenz ist härter denn je. Von kreativen Indie-Überraschungen bis hin zu AAA-Erfolgen – dieses Jahr zeigt die Gaming-Welt wieder ihre volle Bandbreite. Doch wer sind die Favoriten? Welche Spiele haben die größten Chancen? Und gibt es Überraschungen oder Kontroversen? Hier erfährst du alles über die heißesten Kandidaten.

Ein starkes Jahr für Innovation und Vielfalt

Mit 41 nominierten Spielen in 17 Kategorien spiegeln die BAFTA Games Awards 2025 die beeindruckende Vielfalt der Spielebranche wider. Während einige Blockbuster wie Black Myth: Wukong oder Helldivers 2 in mehreren Kategorien glänzen, sorgen Indie-Titel wie Balatro oder Animal Well für spannende Konkurrenz. Besonders bemerkenswert: Die Bandbreite reicht von erzählerischen Meisterwerken über innovative Multiplayer-Konzepte bis hin zu technischen Meilensteinen.

Ein besonderes Highlight ist die Kategorie „Best Game“, in der sich Black Myth: Wukong, Helldivers 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Astro Bot, Thank Goodness You’re Here! und Balatro um den begehrten Titel streiten. Jeder dieser Titel hat seine eigene Fangemeinde und überzeugte mit einzigartigen Stärken.

Senua’s Saga: Hellblade 2 führt mit 11 Nominierungen

Kein Spiel wurde öfter nominiert als Senua’s Saga: Hellblade 2. Mit insgesamt 11 Nominierungen, darunter in den Kategorien „Artistic Achievement“, „Narrative“ und „Music“, könnte das cineastische Abenteuer von Ninja Theory einer der großen Gewinner des Abends werden. Die beeindruckende Darstellung von Psychosen und die düstere Atmosphäre haben bereits in der Vergangenheit Lob eingeheimst – jetzt muss sich das Spiel gegen starke Konkurrenz behaupten.

Überraschungen und Favoriten in den Kategorien

Neben den üblichen Verdächtigen gibt es auch einige Überraschungen. Thank Goodness You’re Here! konnte sich mit sieben Nominierungen als unerwarteter Hit etablieren, während Still Wakes the Deep mit acht Nominierungen beweist, dass atmosphärische Horrorgames weiterhin hoch im Kurs stehen. Auch der PS5-Exklusivtitel Astro Bot hat sich mit acht Nennungen eine starke Ausgangsposition gesichert.

In der Kategorie „Multiplayer“ kommt es zu einem spannenden Showdown: Helldivers 2, Tekken 8, Call of Duty: Black Ops 6, Warhammer 40,000: Space Marine 2, LEGO Horizon Adventures und Super Mario Party Jamboree kämpfen um den Titel. Hier wird sich zeigen, ob klassische Shooter- und Kampfspiel-Erfahrungen gegen kreative Koop-Konzepte bestehen können.

Alle Kategorien und Nominierten im Überblick

Best Game

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Astro Bot

Thank Goodness You’re Here!

Balatro

Artistic Achievement

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Viewfinder

Cocoon

Pacific Drive

Audio Achievement

Alan Wake 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Final Fantasy VII Rebirth

Hi-Fi Rush

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Best Narrative

Senua’s Saga: Hellblade 2

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy VII Rebirth

Oxenfree II: Lost Signals

Game Design

Balatro

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Helldivers 2

Viewfinder

Animal Well

Super Mario Bros. Wonder

Multiplayer

Helldivers 2

Tekken 8

Call of Duty: Black Ops 6

Warhammer 40,000: Space Marine 2

LEGO Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

Music

Senua’s Saga: Hellblade 2

Alan Wake 2

Final Fantasy VII Rebirth

Hi-Fi Rush

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Technical Achievement

Black Myth: Wukong

Alan Wake 2

Final Fantasy VII Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Animation

Alan Wake 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Final Fantasy VII Rebirth

Pacific Drive

Hi-Fi Rush

Spider-Man 2

Weitere Kategorien umfassen „Performer in a Leading Role“, „Performer in a Supporting Role“, „EE Game of the Year“ (Publikumspreis), „Debut Game“ und viele mehr.

Wer wird gewinnen?

Die BAFTA Games Awards gelten als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche, da sie oft andere Schwerpunkte setzen als Mainstream-Veranstaltungen wie The Game Awards. Indie-Spiele haben traditionell eine starke Präsenz, während auch künstlerische und narrative Leistungen besonders gewürdigt werden. Ob Senua’s Saga: Hellblade 2 mit seinen elf Nominierungen dominiert oder ob es Überraschungssiege gibt, bleibt abzuwarten.

Die Verleihung findet am 8. April 2025 statt und wird live auf YouTube und Twitch übertragen. Wer letztendlich die Preise mit nach Hause nimmt, entscheidet sich dann – und bis dahin bleibt genug Raum für Spekulationen und Fan-Diskussionen.