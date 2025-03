Ubisoft hält sich weiterhin bedeckt, doch die Gerüchte um den nächsten Teil der Far Cry-Serie reißen nicht ab. Während Fans seit Far Cry 6 auf Neuigkeiten warten, hat ein Insider nun frische Informationen ausgegraben, die nicht nur auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten, sondern auch große Veränderungen im Entwicklungsprozess vermuten lassen.

Plötzliche Kehrtwende: Entwicklung von Far Cry 7 nimmt Fahrt auf

Bereits vor einiger Zeit gab es erste Hinweise darauf, dass Ubisoft mit Far Cry 7 neue Wege einschlagen könnte. Laut Insiderberichten plante das Unternehmen eine Aufteilung des Spiels in zwei separate Titel: einen klassischen Einzelspieler-Ableger mit neuen Mechaniken und eine Multiplayer-Variante, die an das beliebte Extraction-Shooter-Genre angelehnt sein sollte. Doch genau hier soll es nun zu einer drastischen Kursänderung gekommen sein.

Neuesten Informationen zufolge hat Ubisoft die Entwicklung des Multiplayer-Projekts stark zurückgefahren. Stattdessen wurden zahlreiche Entwicklerteams umstrukturiert und ihre Ressourcen direkt auf den Singleplayer-Titel konzentriert. Besonders auffällig: Neben Ubisoft Montreal sollen jetzt auch die Studios in Annecy, Berlin und Redstorm verstärkt an Far Cry 7 mitarbeiten. Diese geballte Expertise könnte bedeuten, dass das Spiel schneller als gedacht erscheint – möglicherweise schon 2026.

Das Spiel nimmt Gestalt an – erste Tests laufen bereits

Ein weiteres spannendes Detail: Angeblich befindet sich Far Cry 7 bereits in einer internen Testphase. Erste spielbare Versionen sollen bereits existieren, und die bisherigen Rückmeldungen seien durchweg positiv. Ubisoft soll zudem an einigen grundlegenden Mechaniken der Serie gefeilt haben, um das Spielerlebnis frischer und moderner zu gestalten. Konkrete Details dazu fehlen noch, doch es scheint, als wolle das Entwicklerteam das bewährte Open-World-Prinzip überdenken und weiterentwickeln.

Obwohl Ubisoft selbst zu den neuesten Leaks schweigt, könnten Fans schon bald mit einer offiziellen Ankündigung rechnen. Gerade wenn das Spiel bereits getestet wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass im Laufe des Jahres erste Trailer oder sogar ein Release-Zeitraum enthüllt werden. Bis dahin bleibt die Spannung hoch – doch wenn die aktuellen Informationen zutreffen, könnte Far Cry 7 eine der größten Veränderungen der Seriengeschichte mit sich bringen.