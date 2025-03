Obsidian bleibt seinem Action-Rollenspiel Avowed treu und arbeitet weiterhin an neuen Inhalten und Optimierungen. Bereits seit dem Release haben die Entwickler das Spiel mit mehreren Patches versorgt, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern. So wurden unter anderem Anpassungen am HUD vorgenommen sowie zusätzliche Optionen für Kamera und Kompass integriert. Doch das war erst der Anfang.

In den kommenden Wochen soll eine detaillierte Roadmap erscheinen, die einen genaueren Einblick in die geplanten Updates gewähren dürfte. Zwar fehlen noch offizielle Details, doch eines steht bereits fest: Avowed wird nicht nur technische Verbesserungen erhalten, sondern auch neue Inhalte, die das Abenteuer weiter vertiefen. Die Entwickler haben bereits signalisiert, dass sie langfristig an der Erweiterung des Spiels interessiert sind – ein vielversprechendes Zeichen für alle Fans.

Obsidian denkt groß – Kommt noch mehr?

Avowed konnte sich zum Start eine solide Bewertung von 80 Punkten auf Metacritic sichern und auch in Tests überzeugte das Spiel mit einem tiefgehenden Kampfsystem und einer fesselnden Geschichte. Besonders die vielschichtige Handlung mit ihren moralisch komplexen Entscheidungen hebt das Rollenspiel von der Masse ab. Die dichte Atmosphäre, kombiniert mit Erkundungsmöglichkeiten wie Klettern und Springen, sorgt für ein immersives Erlebnis.

Obsidian zeigt sich mit dem Erfolg des Spiels mehr als zufrieden und zieht offenbar bereits mögliche Erweiterungen oder sogar eine Fortsetzung in Betracht. Offizielle Bestätigungen gibt es noch nicht, doch die rege Weiterentwicklung des Spiels deutet darauf hin, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist.

Einige Spieler dürften allerdings eine bestimmte Funktion vermissen: romantische Beziehungen. Obsidian hat sich bewusst gegen ein Romantiksystem entschieden, um den Fokus auf tiefgehende platonische Bindungen zu legen. Laut den Entwicklern sollen NPCs nicht ihre Überzeugungen aufgeben, nur um den Spieler zu umwerben. Dieser Ansatz sorgt für realistischere Charakterdarstellungen und authentischere Interaktionen.

Mit einer klaren Roadmap, kontinuierlichen Verbesserungen und möglichen Erweiterungen bleibt Avowed ein Titel, der auch in Zukunft spannend bleibt. Spieler dürfen sich auf weitere Optimierungen und neue Inhalte freuen – und vielleicht sogar auf das nächste große Kapitel des Spiels.