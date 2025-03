Seit Jahren warten Fans ungeduldig auf ein neues Kapitel in der gefeierten Metroid Prime-Reihe. Nun gibt es endlich einen ausführlichen Blick auf das Gameplay von Metroid Prime 4: Beyond. Der neueste Trailer liefert spannende Einblicke in die neuen Fähigkeiten von Samus Aran, die sich auf eine geheimnisvolle Welt voller Gefahren wagt. Doch eine entscheidende Information bleibt weiterhin ein Geheimnis.

Eine Reise ins Unbekannte – Samus kehrt zurück

Die Ankunft von Metroid Prime 4: Beyond könnte kaum epischer sein. Bereits 2017 angekündigt, schien das Projekt lange in der Versenkung verschwunden zu sein. Nun, fast acht Jahre später, hat Nintendo endlich frisches Material veröffentlicht. Der neue Trailer zeigt, wie sich Samus Aran in einer üppig bewachsenen Dschungellandschaft wiederfindet. Der Planet Viewros, auf dem sie unfreiwillig landet, ist nicht nur wunderschön, sondern auch voller Gefahren.

Schon die ersten Szenen des Trailers verdeutlichen, dass sich die Serie weiterhin auf Erkundung, Rätsel und intensive Kämpfe konzentriert. Die dichten Dschungelpfade und uralten Strukturen erinnern an klassische Metroid-Umgebungen, während neue Mechaniken das Gameplay auf ein neues Level heben. Doch trotz dieser vielversprechenden Einblicke bleibt ein entscheidendes Detail noch im Dunkeln.

Neue Mächte, neue Gefahren – und eine offene Frage

Samus hat im Verlauf ihrer Abenteuer zahlreiche Fähigkeiten gemeistert – doch in Metroid Prime 4: Beyond erhält sie eine neue, mysteriöse Kraft. Mit telekinetischen Fähigkeiten kann sie nicht nur Objekte bewegen, sondern auch Gegner in die Luft heben und sogar ihre Laserstrahlen umlenken. Diese neue Spielmechanik eröffnet zahlreiche kreative Möglichkeiten im Kampf und bei der Erkundung der Umgebung. Selbstverständlich bleibt auch der klassische Morph-Ball erhalten, der es ihr ermöglicht, sich durch enge Passagen zu schlängeln.

Doch trotz all dieser aufregenden Enthüllungen fehlt eine zentrale Information: das genaue Veröffentlichungsdatum. Nintendo hat lediglich das Jahr 2025 angegeben, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Dies deutet darauf hin, dass Metroid Prime 4: Beyond vermutlich nicht als Starttitel für die kommende Nintendo Switch 2 vorgesehen ist. Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben – doch der neue Trailer macht zumindest klar: Das Warten wird sich lohnen.