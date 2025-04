Die Zukunft ist vernetzt, glänzend und voller Möglichkeiten. Doch unter der makellosen Oberfläche brodelt es: Kämpfe um Macht, Technologie und Kontrolle bestimmen den Alltag in Redrock. In diesem hochspannenden Setting entfaltet sich die Geschichte von Mindseye, einem Action-Adventure, das Spieler tief in eine futuristische Welt zieht.

Ein Netz aus Lügen und Geheimnissen

Redrock ist keine gewöhnliche Stadt. Hier hat sich Technologie nicht nur in den Alltag integriert, sondern ihn vollkommen durchdrungen. Haushaltsroboter erledigen jede mühselige Arbeit, Kameras überwachen jede Bewegung, Algorithmen steuern die Gesellschaft. Und mittendrin: Jacob Diaz, ein ehemaliger Soldat mit einer Vergangenheit, die ihm selbst nicht ganz klar ist.

Er verfügt über ein hochentwickeltes neuronales Implantat, das ihm sowohl Vorteile als auch Gefahren bringt. Denn sein Kopf birgt ein Geheimnis, das mächtige Konzerne und einflussreiche Politiker um jeden Preis beschützen wollen. Doch Jacob ist nicht bereit, sich lenken zu lassen – er beginnt, die Schatten der Stadt zu durchforsten und setzt dabei Ereignisse in Gang, die niemand mehr kontrollieren kann.

Der Story-Trailer zu Mindseye zeigt bereits erste explosive Szenen: Hochgeschwindigkeitsverfolgungen, erbitterte Kämpfe mit kybernetischen Widersachern und ein bedrohliches Zusammenspiel aus Politik und Wirtschaft. Besonders die erbitterte Rivalität zwischen Marco Silva, dem skrupellosen Visionär hinter Silva Industries, und der knallharten Bürgermeisterin Shiva Vega zeichnet sich als treibende Kraft der Handlung ab.

Kampf gegen eine unsichtbare Bedrohung

Doch Mindseye ist mehr als ein Action-Spektakel. Hinter den Neonlichtern von Redrock verbirgt sich eine tiefgehende Geschichte über Manipulation, Macht und die Grenzen der Menschlichkeit. Jacobs Suche nach Antworten entführt Spieler in eine Welt, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine immer weiter verschwimmt. Welche Konsequenzen hat eine Gesellschaft, die sich blind der Technik unterwirft?

Die Entwickler von Build A Rocket Boy versprechen nicht nur eine fesselnde Story, sondern auch ein Gameplay, das an Klassiker wie GTA erinnert, jedoch mit modernen Sci-Fi-Elementen angereichert ist. Wer in diese dystopische Welt eintauchen will, kann sich den 10. Juni vormerken – dann erscheint Mindseye für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Vorbesteller dürfen sich über exklusive Boni freuen und schon frühzeitig erste Einblicke in die Welt von Redrock gewinnen.