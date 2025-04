Fast zehn Jahre ist es her, dass The Witcher 3: Wild Hunt die Rollenspielwelt im Sturm eroberte – doch von Müdigkeit ist bei Fans keine Spur. Dank der kürzlich veröffentlichten offiziellen Modding-Tools für die PC-Version erlebt der Hexer Geralt ein wahres Revival. Kreative Fans rund um den Globus erweitern die Spielwelt mit frischen Ideen, neuen Charakteren und fesselnden Nebenquests. Eine dieser Fan-Schöpfungen sorgt aktuell für besonders viel Aufsehen.

Ein Jahrzehnt später – und immer noch voller Geheimnisse

Hinter dem neuen Abenteuer steckt der Modder Forlornsito, der sich bereits in der Community einen Namen gemacht hat. Sein jüngstes Werk trägt den vielsagenden Namen „The Crooked Quest“ und entführt Spielerinnen und Spieler erneut auf die raue Inselwelt von Skellige. Doch diesmal lauert dort nicht nur das übliche Piratenpack oder ein paar Wyvern – es geht um ein uraltes Schwert, dessen Macht selbst erfahrene Hexer zögern lässt.

Wer sich auf die Suche nach dieser düsteren Waffe begeben will, muss das Fischerdorf Rannvaig auf Ard Skellig ansteuern. Dort wartet ein mysteriöser Kartograph namens Craven, der von Geschichten über das sogenannte „Krumme Schwert“ besessen scheint. Seine Recherchen deuten auf ein Relikt hin, das so mächtig sein soll, dass es ganze Heere in den Staub zwingen könnte. Aber dieses Ziel ist nicht für jedermann bestimmt.

Denn The Crooked Quest richtet sich ausschließlich an Hexer-Veteranen: Erst ab Stufe 100 und nach Abschluss der Erweiterung Hearts of Stone könnt ihr Cravens Suche aufnehmen. Und das hat seinen Grund – was euch im zweiten Kapitel erwartet, geht weit über eine einfache Schatzsuche hinaus.

Was euch am Ende dieser rund halbstündigen Nebenquest erwartet, könnte Geralt selbst staunen lassen: Das „Krumme Schwert“ ist nicht nur visuell ein echter Hingucker. Die pechschwarze Klinge lodert in blauen Flammen, sobald sie gezogen wird – ein Spektakel, das den Himmel verdunkelt und einen tosenden Sturm entfacht. Die Atmosphäre wechselt mit einem Schlag, als würde das Schwert selbst den Zorn der Elemente beschwören.

Doch nicht nur optisch überzeugt die neue Waffe. Sie verleiht dem Träger die Effekte gleich dreier mächtiger Hexertränke: Katze für verbesserte Sicht, Schneesturm für verzerrte Zeitwahrnehmung im Kampf und Gewitter, um Geralt in einen tödlichen Berserker zu verwandeln. Zusätzlich variieren die Statuswerte der Waffe bei jedem Spieldurchlauf, was das Sammelstück besonders für Tüftler und Perfektionisten reizvoll macht.

Damit das Abenteuer nahtlos ins Spielgefühl passt, hat Forlornsito tief in die Trickkiste gegriffen. Die Quest enthält überarbeitete Sprachaufnahmen aus dem Originalspiel, sorgfältig zugeschnittene Zwischensequenzen und originalgetreue Kulissen. So entsteht das Gefühl, dass diese Geschichte tatsächlich schon immer Teil von Geralts Reise gewesen sein könnte.

Auch wenn ursprünglich mehrere Enden geplant waren, entfaltet The Crooked Quest bereits in seiner jetzigen Form eine dichte Atmosphäre mit subtilem Grusel und mythischer Anziehungskraft. Und wer von Forlornsitos Ideen nicht genug bekommen kann, darf sich freuen: Der Modder hat auch eine weitere Fan-Mod umgesetzt, in der Ciri im Design des Witcher-4-Trailers durch Wild Hunt streift – ein weiterer Beweis dafür, wie viel kreative Energie noch in der Community steckt.