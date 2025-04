Mandragora: Whispers of the Witch Tree von Primal Game Studio ist seit dem 17. April 2025 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.

In diesem düsteren Abenteuer betritt der Spieler eine geheimnisvolle Welt, die von europäischer Folklore und Legenden durchzogen ist. Mit einer Mischung aus Soulslike-Mechaniken und Metroidvania-Elementen entführt das Spiel in eine Atmosphäre, die sowohl von mystischer Schönheit als auch von finsterer Bedrohung geprägt ist. Handgezeichnete Grafiken, die stimmungsvolle Welt und ein flexibles Klassensystem machen Mandragora zu einem einzigartigen Erlebnis, das sich sowohl für Entdecker als auch für Spieler eignet, die eine Herausforderung suchen.

Düstere und doch einladende Welt

Willkommen in Faelduum – einem düsteren, zerschlagenen Königreich, das nur noch von Wahnsinn, Kälte und altem Fluch zusammengehalten wird. Von den ersten Momenten an fühlt man sich wie ein Teil einer vergangenen Ära, in der Magie und Horror Hand in Hand gingen. Der visuelle Stil erinnert an ein Märchenbuch, das von einem unheimlichen Unterton begleitet wird. Die Kulisse ist eine Mischung aus verfallenen Ruinen, verzauberten Wäldern und geheimen Tempeln: Ein Labyrinth, das darauf wartet, erkundet zu werden.

Das Setting von Mandragora fängt die Essenz des Soulslike-Genres perfekt ein. Jeder Ort ist einzigartig, und trotzdem fühlt sich die gesamte Welt wie ein zusammenhängendes, organisches Ganzes an. Ähnlich wie in Metroidvania-Spielen erschließt sich die Welt nur nach und nach, was dem Spieler immer wieder neue Herausforderungen und Geheimnisse bietet. Die Bereiche sind nicht nur stimmungsvoll, sondern bieten auch eine tiefere narrative Ebene, die im Einklang mit der Spielmechanik steht.

Handgezeichnet und Charmant

Ein wirklich tolles Merkmal von Mandragora ist der handgezeichnete 2.5D-Stil, der die Atmosphäre des Spiels perfekt einfängt. Farben sind reduziert und erdig, das Licht hat eine kühle, fast unheimliche Qualität, die perfekt zum Rest der Welt passt.

Faelduum fühlt sich lebendig und doch verlassen an. Die Detailtreue der Umgebungen macht das Erforschen zu einem Genuss. Es gibt Momente, in denen du in einem verlassenen Dorf stehst, die verlassenen Häuser betrachtend, die noch immer von der Dunkelheit und den Geistern ihrer Vergangenheit heimgesucht werden. Man sieht verblasste Wandgemälde, verwitterte Statuen und rostige Türen – alles erzählt eine Geschichte, ohne ein einziges Wort zu sagen. Diese Details tragen enorm zur Immersion bei und machen das Spiel zu einer visuellen Entdeckungsreise, was meiner Meinung nach besonders schwer ist bei einem Sidescroller.

Viel Auswahl beim Spielstil

Man kann bei Mandragora: Whispers of the Witch Tree zwischen insgesamt sechs verschiedenen Klassen wählen, welche jeweils einen sehr schönen und komplexen Skilltree mit sich bringen. Dabei sind einige Archetypen wie der schnelle Rogue oder der eher schwerfällige Krieger vertreten.

Durch die über 200 aktiven und 96 passiven Fertigkeitsverbesserungen sowie der Möglichkeit Kombinationen verschiedener Klassen zu nutzen, kann man die verschiedenen Grundtypen auch auf den eigenen Spielstil konfigurieren. Ab Stufe 25 kann man dann auch beliebig zwischen den Charakteren wechseln. Wem es nach Individualität geht, kann die verschiedenen Figuren auch in ihrem Aussehen und sogar ihrer Stimme verändern.

Wer sich in seiner Wahl nicht sicher ist oder einfach neugierig auf etwas Neues, kann jederzeit umdenken und mit einer neuen Taktik in den Kampf ziehen. Diese Flexibilität gibt dir eine größere Kontrolle über deine Spielweise und macht das System weniger starr als in vielen anderen Spielen dieser Art. Das Crafting- und Rüstungsystem verstärkt diese Freiheit noch, indem du deine Ausrüstung gezielt nach deinem Spielstil anpassen kannst. Das lädt wirklich sehr zum Ausprobieren ein, selbst wenn man wie ich eher zu einem bestimmten Spielstyle tendiert.