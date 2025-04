Mitten in der heiß laufenden Vorbereitungsphase auf den Gaming-Herbst überrascht Gearbox mit einem Paukenschlag: Borderlands 4 erscheint nicht später, sondern früher. Statt wie bisher geplant Ende September, landet der Loot-Shooter nun schon am 12. September 2025 in den Stores. Diese Info kam von niemand Geringerem als Randy Pitchford selbst, zunächst via X – das Video wurde zwar kurz gelöscht, ist inzwischen aber wieder online.

Release vorgezogen – Borderlands 4 sorgt für Nervosität in der Branche

Für einen Triple-A-Titel ist so ein Schritt höchst ungewöhnlich. Normalerweise rücken Entwickler eher nach hinten, sei es wegen Bugs, Balance oder Feinschliff. Doch laut offiziellen Angaben sei nach intensiven Testphasen, Feedback-Schleifen und produktiven Entwicklermeetings klar gewesen: Borderlands 4 ist bereit. Und weil man den Hype nutzen will, geht’s nun schneller als gedacht in den Kampf ums Vault-Jäger-Erbe.

Spannend wird es auch schon vor dem Release: Bereits am 30. April 2025 gibt’s ein eigenes PlayStation State of Play, das sich komplett um das Borderlands-Universum dreht. Fans dürfen sich auf neue Spielszenen, Hintergrundinfos und vielleicht erste Überraschungen zum Koop-Modus freuen. Das Timing wirkt bewusst gewählt – alles deutet auf eine durchdachte Marketing-Offensive hin.

Doch während sich viele Spieler über den früheren Startschuss freuen, könnten andere Entwickler nun ihre Roadmaps nervös neu kalkulieren. Denn das neue Datum könnte ungeahnt große Wellen schlagen – und liegt gefährlich nah an einem potenziellen Release-Monster.

Borderlands 4, GTA 6 und ein gefährliches Spiel mit dem Kalender

Die Vorverlegung von Borderlands 4 hat nicht nur interne Gründe – sie könnte auch ein strategischer Schachzug im Schatten von GTA 6 sein. Beide Titel erscheinen unter Take-Two, und niemand in der Branche glaubt, dass der Publisher freiwillig zwei seiner Zugpferde in Konkurrenz schickt. Die logische Schlussfolgerung: GTA 6 wird vermutlich im Oktober erwartet.

Viele Studios hatten sich bislang am ursprünglichen Borderlands-Datum orientiert. Titel wie Ghost of Yotei, bislang für den 2. Oktober geplant, wirkten damit gut platziert. Doch wenn GTA 6 wirklich im selben Monat auftaucht, droht der Veröffentlichungstermin zu einem Pulverfass zu werden – vor allem für kleinere und mittelgroße Titel, die zwischen den Blockbustern zerrieben werden könnten.

Die nächsten Wochen dürften zeigen, wie eng es im Kalender tatsächlich wird. Fest steht: Borderlands 4 hat den ersten Dominostein angestoßen – und nun sehen alle gebannt auf Rockstar Games.