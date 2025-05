Der Mai bringt frischen Wind in den Xbox Game Pass – und das gleich in geballter Form. Microsoft hat offiziell 16 neue Spiele für seinen Abo-Service angekündigt, die in den kommenden Wochen auf PC, Konsole und in der Cloud verfügbar werden. Doch auch wenn die ersten Titel bereits datiert sind, ist klar: Das ist nur der Auftakt.

Die erste Welle rollt – aber da kommt noch mehr

Zwischen Aufbaustrategie, Anime-Prüglern und Indie-Perlen ist in der ersten Monatshälfte für jeden Geschmack etwas dabei. So kehrt mit Anno 1800 ein gefeierter Strategieschlager auf die Xbox zurück, Call of Duty: Modern Warfare 2 lädt zum rasanten Taktik-Gefecht ein, und Dredge führt euch in düstere Gewässer, in denen weit mehr als nur Fisch auf euch lauert.

Auch Dragon Ball Xenoverse 2, das charmante Dungeons of Hinterberg und das explosive Metal Slug Tactics feiern im Mai ihr Game-Pass-Debüt. Für etwas Leichtigkeit sorgen der Spray Paint Simulator und die skurrile Indie-Neuentdeckung Kulebra and the Souls of Limbo, während mit Revenge of the Savage Planet und TMNT: Mutants Unleashed auch Actionfans nicht zu kurz kommen.

Xbox Game Pass: Doom, Dämonen und dunkle Ritter

Richtig Fahrt nimmt der Mai aber erst mit dem Titel auf, der schon im Vorfeld für Gesprächsstoff gesorgt hat: Doom: The Dark Ages. Das neueste Werk von id Software erscheint am 15. Mai und gilt als das große Highlight im aktuellen Line-up. Statt Hightech-Laboren und Science-Fiction-Mars setzt das Spiel auf dreckigen Mittelalter-Stil – und bleibt trotzdem brutal, schnell und laut.

Dabei ist Doom: The Dark Ages weniger ein Nachfolger, sondern vielmehr ein erzählerisches Prequel zu Doom Eternal. Der Doom Slayer schwingt nun Schwert und Schild – inklusive eingebauter Kettensäge – und darf sich in der neuen Kulisse auf eine entschleunigte, aber dafür noch intensivere Dämonenjagd freuen. Die Entwickler setzen verstärkt auf Nahkampf, behalten aber die DNA der Reihe bei: kompromisslose Action, satte Effekte und ein Soundtrack wie ein Presslufthammer in einer Kathedrale.

Für Game-Pass-Nutzer ein echtes Geschenk: Der Titel steht direkt zum Release in der Ultimate- und PC-Version bereit – und dürfte für viele Spieler zum Pflichtprogramm im Mai werden.