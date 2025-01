Auf der CES 2025, einer der wichtigsten Tech-Messen der Welt, sorgte NVIDIA mit der Enthüllung seiner GeForce RTX 50 Grafikkarten und der revolutionären DLSS 4 Technologie für Aufsehen. Um die beeindruckenden Fähigkeiten dieser Innovationen zu demonstrieren, präsentierte NVIDIA Videomaterial aus verschiedenen Spielen – darunter das mit Spannung erwartete DOOM: The Dark Ages.

Der neueste Titel aus der legendären Reihe von id Software zeigt, wie Technologien wie Multi-Frame Generation und Ray Reconstruction die Gaming-Welt verändern können. Interessanterweise findet diese Technik auch Anwendung in anderen Großprojekten wie The Witcher IV.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nach monatelanger Funkstille bringt das gezeigte Filmmaterial endlich neue Details über DOOM: The Dark Ages ans Licht. Der Titel basiert auf der neuesten Version der id Tech-Engine, wobei noch unklar ist, ob es sich um eine Weiterentwicklung der id Tech 7 oder um eine völlig neue Technologie handelt. Fans dürfen sich auf detailreiche Umgebungen, dynamische Lichteffekte und beeindruckend realistische Texturen freuen – alles Elemente, die den ikonischen Look der Serie auf ein neues Niveau heben.

Ein Blick in die Zukunft des Gamings mit DLSS 4

Das Video von DOOM: The Dark Ages zeigt nicht nur ästhetische Fortschritte, sondern bietet auch einen Vorgeschmack auf die technischen Neuerungen. Seit Jahren treibt diese NVIDIA mit DLSS 4 voranstolz voran. Billy Khan, Director of Engine Technology bei id Software, hebt hervor, wie DLSS 4 Raytracing neu definiert: Es optimiert die Leistung und steigert gleichzeitig die visuelle Qualität. Diese Technologie verspricht, den Realismus und die Immersion in Spielen auf ein bisher unerreichtes Niveau zu heben. Der Trailer zu DOOM: The Dark Ages zeigt beeindruckende Kämpfe und Soldaten in hochdetaillierten Rüstungen, die Fans der Serie begeistern dürften. Der Titel erscheint noch 2025 für PS5, Xbox Series und PC.

Neben DOOM zeigte NVIDIA auch Ausschnitte aus The Witcher IV, Black State sowie dem kürzlich veröffentlichten Indiana Jones and The Great Circle. Eine Besonderheit von DLSS 4 liegt in der Integration von KI, die nicht nur die GPU-Last reduziert, sondern auch die Bildverarbeitung erheblich verbessert. Mit einer Liste von 75 unterstützten Spielen, darunter Alan Wake 2 und God of War Ragnarök, wird die neue Technologie die Standards für Gaming-Grafik und Leistung weiter anheben. NVIDIA demonstriert eindrucksvoll, wie die Verbindung von Hardware und Software das Gaming-Erlebnis der Zukunft gestaltet.