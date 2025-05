Alte Macht, neue Welle – was plötzlich alle zu Battlefront 2 zieht

Wer dachte, der Hype um Star Wars lasse nach dem Serienfinale von Andor langsam nach, wird dieser Tage eines Besseren belehrt. Denn statt abzuebben, scheint die Begeisterung auf ein neues Level zu steigen – und trifft dabei völlig unerwartet ein Spiel, das schon fast vergessen schien. Star Wars Battlefront 2, erschienen 2017, erlebt aktuell einen zweiten Frühling.

Während viele Fans noch den letzten Szenen von Andor nachhängen, suchen andere bereits nach Wegen, die Galaxis aktiv zu betreten – und landen genau dort: in den Multiplayer-Schlachten von Battlefront 2. Allein am 18. Mai zählte der Shooter auf Steam über 7.800 gleichzeitige Spieler – mehr als in den letzten vier Jahren. Zum Vergleich: Der Normalwert lag zuletzt bei rund 2.500.

Dabei spielte auch der Preis eine Rolle: Anfang Mai war das Spiel stark reduziert, was sicher einige Rückkehrer oder Neuzugänge lockte. Doch andere Rabattaktionen in der Vergangenheit führten nie zu solch einem Boom. Offenbar braucht es mehr als einen niedrigen Preis – nämlich ein Gefühl. Und Andor hat es geliefert: die Sehnsucht nach der Star Wars-Welt.

Während Battlefront 2 aus der Versenkung aufsteigt, schlägt sich der Effekt sogar plattformübergreifend nieder. Auf Xbox kletterte der Titel in die Top 30 der meistgespielten Spiele – und überholte dabei sogar Destiny 2, einen Dauergiganten unter den Shootern.

Battlefront 2 – warum der alte Shooter plötzlich der Star ist

Der wahre Grund für den Aufschwung liegt aber tiefer: Battlefront 2 ist derzeit der einzige größere Multiplayer-Shooter im Star Wars-Universum. Alle anderen Titel wie Jedi: Survivor oder Fallen Order setzen auf Einzelspielererlebnisse. Wer also mit Freunden zusammen ins Gefecht ziehen will, hat kaum Alternativen – und entdeckt nun (wieder), was der Titel trotz seines schwierigen Starts leisten kann.

Damals noch für Mikrotransaktionen heftig kritisiert, hat sich Battlefront 2 inzwischen gemausert. Viele Inhalte wurden erweitert, das Balancing überarbeitet – und das Spiel hat sich still und leise den Respekt vieler Fans zurückerobert. Für viele ist es heute das beste digitale Schlachtfeld, das die weit entfernte Galaxis aktuell zu bieten hat.

Und auch abseits des Gamings zeigt sich die Wirkung der Serie: Auf Disney+ dominieren gleich mehrere Star Wars-Filme die Streaming-Charts. Die Rückkehr von Rogue One an die Spitze spricht Bände – Andor hat offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Und Battlefront 2 reitet diese Welle mit.