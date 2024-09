Ubisoft hat das Veröffentlichungsdatum für das erste Story-DLC von Star Wars Outlaws bekannt gegeben. Die Erweiterung mit dem Titel „Wild Card“ wird am 21. November 2024 erscheinen und schickt die Spieler auf ein spannendes Abenteuer, bei dem sie an einem Sabacc-Turnier teilnehmen und auf den legendären Lando Calrissian treffen. Zusätzlich zur neuen Story werden kostenlose neue Missionen für alle Spieler veröffentlicht​

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Lando Calrissian im Mittelpunkt der Erweiterung

Die kommende „Wild Card“-Erweiterung wird mit Spannung erwartet, da der beliebte Charakter Lando Calrissian eine zentrale Rolle darin spielen wird. Fans der Originaltrilogie freuen sich auf sein Wiedersehen. Es wird spekuliert, dass die Handlung der Erweiterung möglicherweise auf einer Begegnung mit Lando aus dem Hauptspiel aufbaut. Neben der neuen Story-Kampagne wird das Update am Veröffentlichungstag auch neue kostenlose Inhalte für alle Spieler beinhalten, welche das Spiel um zusätzliche Missionen erweitern.

© Ubisoft

Verbesserungen am Basisspiel

Parallel zur Veröffentlichung von „Wild Card“ plant Ubisoft eine Reihe von Qualitätsverbesserungen am Hauptspiel. Die Entwickler arbeiten bereits an mehreren Updates, die vor allem auf die Optimierung der Spielerfahrung abzielen. Dazu gehören Anpassungen am Kampf- und Stealth-System, da viele Spieler seit dem Start des Spiels im August 2024 Bugs und Leistungsprobleme kritisiert haben. Ubisoft hat außerdem angekündigt, dass grafische Fehler und Texturprobleme behoben werden sollen, die aktuell noch das Spielerlebnis beeinträchtigen.

Nach einem enttäuschenden Verkaufsstart hofft Ubisoft, das Spiel mit diesen DLCs und Verbesserungen wieder auf Kurs zu bringen. Trotz der ambitionierten Open-World-Mechanik des Spiels wurde der Launch von den technischen Mängeln und einem unausgereiften Gameplay überschattet. Ubisoft hat jedoch Pläne, durch regelmäßige Updates und die DLCs das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen und das Spiel langfristig zu stabilisieren​.

© Ubisoft

Season Pass und Kosmetikpakete

Die „Wild Card“-Erweiterung wird Teil des Season Pass sein. Spieler, die den Pass besitzen, erhalten neben dem DLC auch Zugriff auf zwei neue Kosmetikpakete: das Hunter’s Legacy Pack und das Cartel Ronin Pack. Diese Pakete enthalten zusätzliche Skins und Ausrüstungen. Spieler ohne Season Pass können das DLC separat erwerben, haben aber dennoch Zugang zu den neuen Verträgen, die für alle verfügbar sind.

© Ubisoft

Nächste Erweiterung: A Pirate’s Fortune

Im Frühjahr 2025 wird Ubisoft das zweite große DLC mit dem Titel „A Pirate’s Fortune“ veröffentlichen. In dieser Erweiterung trifft die Hauptfigur Kay Vess auf den berüchtigten Piraten Hondo Ohnaka, der aus den animierten Serien The Clone Wars und Rebels bekannt ist. Hondo verwickelt Kay in einen Konflikt mit einer Piratenbande, mit der er noch offene Rechnungen hat​.

Star Wars Outlaws ist seit 30. August 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.