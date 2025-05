Assassin’s Creed Shadows entwickelt sich weiter – heute, am 27.05.2025 um 16 Uhr landet das Update 1.0.5 auf allen Plattformen. Ubisoft sorgt damit nicht nur für ausgebesserte Fehler, sondern bringt frischen Wind in die Welt des feudalen Japans. Wer mit Yasukes Klingen vertraut ist, darf sich auf zusätzliche Missionen freuen, die jenseits der Hauptstory für Abwechslung sorgen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wenn die Schatten zu neuem Leben erwachen

Der Download fällt je nach System unterschiedlich aus: Auf der Xbox Series X/S greifen fast 20 GB an Daten, auf der PS5 knapp 3,3 GB. PC-Spielende über Steam laden moderate 4,3 GB, wer die Windows-Variante direkt bei Ubisoft nutzt, bezahlt rund 13 GB. So viel Volumen deutet schon an, dass nicht nur kleine Justierungen eingepackt sind.

Parkour-Fans erhalten neue Manöver, mit denen sie Wände erklimmen und Dächer flinker überqueren als je zuvor. Viele dieser Bewegungen setzen bereits im letzten Update an, wurden aber jetzt feinjustiert und um ein paar spektakuläre Sprünge ergänzt. Obendrein erweitern zusätzliche Kameramodi im Fotomodus eure Freiheiten: Dynamische Lichtfilter und neue Rahmen erlauben ganz eigene Szenen.

Hinter den Kulissen hat das Team an zahlreichen Balancing- und Performance-Problemen gearbeitet. Ladezeiten zogen sich früher so lange wie ein Kaminabend – jetzt startet das Spiel merklich flotter. Auch KI-Aussetzer und gelegentliche Abstürze zählten zu den Ärgernissen, die nun Geschichte sein sollten.

Das eigentliche Highlight verbirgt sich im Crossover mit Dead by Daylight. Ab sofort schlüpft ihr in eine neue Quest, sobald Yasuke freigeschaltet ist. Euer Ziel: Entkommt einem unheimlichen Samurai-Jäger im dichten Nebel, während ihr Hinweise sammelt und Fallen stellt. Dieses Horror-Element markiert den allerersten Mischmodus in der Reihe – und es bleibt abzuwarten, wie sich der düstere Schauplatz auf die sonst historische Atmosphäre auswirkt.

Zusätzlich ergänzt Ubisoft mehrere Nebenaufträge, die euch tiefer in die Distrikte von Shiunsai wegleiten. Zahlreiche Schatztruhen enthalten seltene Ausrüstungs-Upgrades und schematische Schriftrollen, die neue Fertigkeiten freischalten. Diese Aufgaben bieten nicht nur Belohnungen, sondern auch Einblicke in bislang kaum beleuchtete Aspekte des Shogunats.

Für Multiplayer-Liebhaber erscheint heute ebenfalls ein spezielles Event-Menü. Zwar kein traditioneller Koop, aber ein zeitlich begrenzter Modus, in dem ihr gegen Wellen von KI-Killern antretet. Wer hier bestanden hat, sichert sich exklusive Embleme für die Online-Rangliste.

Kurzum: Update 1.0.5 erhebt Shadows vom reinen Einzelspieler-Abenteuer zu einer Plattform mit variantenreichem Content. Wer regelmäßig im Animus unterwegs ist, sollte unbedingt nach dem Patch in die neue Quest eintauchen – es könnte der spannendste Ausflug in den Schatten von Shadows werden.