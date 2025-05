In Los Angeles laufen die Vorbereitungen für eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres: Am 6. Juni 2025 geht das Summer Game Fest in die nächste Runde. Veranstaltungsort ist erneut das YouTube Theater – der Startschuss fällt um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Gastgeber Geoff Keighley verspricht mit seiner Liveshow einen Mix aus Weltpremieren, frischen Trailern und ersten Spielszenen zu kommenden Blockbustern. Wie gewohnt lässt sich das Spektakel weltweit auf Plattformen wie YouTube, Twitch, Facebook, X oder TikTok mitverfolgen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bühne, Beats & Bits – der Sommer der Spiele beginnt

Direkt im Anschluss beginnt mit den „Play Days“ eine dreitägige Hands-on-Phase für Fachpresse und Content Creators. Über 40 Publisher präsentieren dort ihre neuen Titel – ein Format, das sich in den letzten Jahren als besonders wertvoll für Entwickler und Journalisten erwiesen hat. Als besonderes Highlight gelten diesmal spielbare Vorabversionen ausgewählter AAA-Games, zu denen es erste Berichte schon am selben Wochenende geben dürfte.

Summer Game Fest 2025: Branchenblick & neue Formate überraschen

Mit einer Neuerung öffnet sich das Summer Game Fest 2025 stärker denn je auch hinter den Kulissen: Zum ersten Mal gehört ein Business-to-Business-Format zum Programm, das sich gezielt an Branchenentscheider richtet. In Panels und Roundtables diskutieren Expertinnen und Experten über die großen Themen der Gegenwart – darunter künstliche Intelligenz in der Spieleentwicklung, Cloud-basierte Vertriebswege und die Herausforderungen unabhängiger Studios. Kuratieren soll das Format Keighley und Christopher Dring, der ehemalige Chefredakteur von GamesIndustry.biz.

Parallel dazu rollt ein ganzes Wochenende voller Partner-Events an. Die Future Games Show am 7. Juni kündigt über 40 Spiele an. Moderiert von den beliebten Synchronstimmen Laura Bailey und Matthew Mercer. Tags darauf zieht Microsoft beim Xbox Games Showcase nach – mit neuem Material zu „The Outer Worlds 2“ und womöglich Überraschungen rund um Game Pass-Inhalte. Der 8. Juni verspricht damit nicht nur frische Titel, sondern auch strategische Ausblicke auf den Gamingmarkt der kommenden Jahre. Wer alle Events verfolgt, bekommt ein vollständiges Bild der zukünftigen Spielelandschaft – kompakt, vernetzt und visionär.