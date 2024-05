Sony hat heute die Rückkehr der Days of Play angekündigt. In den kommenden zwei Wochen können sich PlayStation-Gamer verschiedene Rabatte rund um Spiele, die Konsole und verschiedenes Zubehör sichern. Weitere Details folgen in der Übersicht.

PlayStation-Gamer, aufgepasst! wischen dem 29. Mai und dem 12. Juni kehren die Days of Play zurück. In dem Zeitraum könnt ihr euch verschiedene Angebote von Hardware- und Service-Deals bis hin zu preisreduzierten Exklusivtiteln sichern. Ob ihr bei PlayStation Direct oder bei teilnehmenden Händlern zuschlagt ist dabei euch überlassen.

Wer sich noch keine PlayStation 5 gegönnt hat, kann sich 50 Euro Rabatt auf die physische oder digitale Edition der Konsole sichern. 100 Euro Rabatt winken euch sogar auf PlayStation VR2 oder das Bundle mit Horizon Call of the Mountain. Falls ihr auf der Suche nach neuen DualSense Wireless-Controllern seid, gibt es auch verschiedene Rabatte für euch.

Darüber hinaus bieten euch die Days of Play auch Rabatte auf verschiedene Exklusivtitel. So gibt es 20 Euro Rabatt auf Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, MLB The Show 24 und Rise of the Ronin.

Dazu kommen noch 24-Stunden-Blitzangebote zu unter anderem Final Fantasy VII Rebirth und WWE 2K24 Cross-Gen Digital Edition. Eine Liste der Angebote könnt ihr hier finden.

PlayStation Plus-Angebote bei den Days of Play

Während der Days of Play können sich neue PlayStation Plus-Mitglieder bis zu 30% Rabatt auf eine 12-monatige Mitgliedschaft sichern. Bestehende Mitglieder erhalten 25% Rabatt auf PlayStation Plus Extra und 30% Rabatt auf PlayStation Plus Premium für den Rest ihrer Mitgliedschaft.

Darüber hinaus stehen ab dem 4. Juni die folgenden Spiele für alle PlayStation-Plus Mitglieder zur Verfügung:

