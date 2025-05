Mit dem offiziellen Release am 23. Mai 2025 hat „Tainted Grail: The Fall of Avalon“ einen beeindruckenden Start hingelegt. Das Spiel, entwickelt von Questline und veröffentlicht von Awaken Realms, entführt die Spieler in eine düstere Neuinterpretation der Artus-Sage. In dieser offenen Welt erleben die Spieler eine Geschichte voller Intrigen, Magie und Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels maßgeblich beeinflussen.

Ein neues Abenteuer entfaltet sich

Die Spielwelt, geprägt von einer ewigen Herbststimmung, bietet eine Vielzahl von Orten zum Erkunden. Drei große Zonen, über 70 Dungeons und mehr als 200 Nebenquests sorgen für langanhaltenden Spielspaß. Dabei treffen die Spieler auf über 250 vollständig vertonte NPCs, die der Welt Leben einhauchen und für eine immersive Spielerfahrung sorgen.

Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt an Spielstilen, die „Tainted Grail“ ermöglicht. Ob als mächtiger Magier, geschickter Schurke oder tapferer Krieger – die Charakterentwicklung bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. Das Kampfsystem, inspiriert von Titeln wie „Skyrim“ und „Elden Ring“, fordert taktisches Vorgehen und belohnt geschickte Spieler mit spannenden Kämpfen.

Trotz des Erfolgs gibt es auch Kritikpunkte. Einige Spieler bemängeln technische Probleme wie Framerate-Einbrüche und vereinzelte Bugs. Dennoch überwiegt die positive Resonanz, und viele sehen in „Tainted Grail“ ein Spiel mit großem Potenzial, das mit weiteren Updates und Verbesserungen noch besser werden kann.

Ein weiterer Meilenstein für Tainted Grail

Mit dem Übergang von der Early-Access-Phase zur vollständigen Veröffentlichung am 23. Mai 2025 hat Tainted Grail: The Fall of Avalon einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die Entwickler haben in Version 1.0 zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen integriert, die das Spielerlebnis weiter vertiefen. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines optionalen Third-Person-Modus, erweiterte Handwerks- und Alchemiesysteme sowie zusätzliche Aktivitäten wie Gartenarbeit und Angeln

Ein besonderes Highlight bildet die Collector’s Edition, die über Gamefound erhältlich ist. Diese exklusive Ausgabe enthält unter anderem eine detaillierte, über 37 cm große Statue von König Artus, ein 104-seitiges Hardcover-Artbook, einen digitalen Soundtrack sowie weitere Sammlerstücke wie eine Metallmünze aus dem Spieluniversum und ein Mauspad mit der Weltkarte von Avalon.

Die Entwickler von Questline haben zudem angekündigt, dass sie weiterhin eng mit der Community zusammenarbeiten möchten, um das Spiel kontinuierlich zu verbessern. Geplante Updates sollen unter anderem neue Quests, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und weitere Optimierungen des Gameplays umfassen. Spieler können ihre Vorschläge und Feedback direkt über die offiziellen Kanäle einreichen. So kann jeder helfen aktiv an der Weiterentwicklung von Tainted Grail mitzuwirken.