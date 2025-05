Ende Mai startet Sonys jährliche Days of Play 2025 und verwandelt Kaufwünsche in Schnäppchen. In diesem Jahr liefert die Aktion besonders attraktive Preisnachlässe auf die PS5-Modelle – und zwar so stark, dass selbst Zweifler ins Grübeln kommen. Wer bisher gezögert hat, bekommt nun den perfekten Anlass, sich eine Konsole zu sichern.

Wenn der richtige Moment zum Zuschlagen kommt

Vom 28. Mai bis zum 11. Juni purzeln die Listenpreise: Die klassische PS5 mit Laufwerk fällt um 100 Euro, ebenso die Digital Edition. Sogar die PS5 Pro wird um 50 Euro reduziert. Damit spendiert Sony einen saftigen Rabatt auf die jüngste Generation seiner Konsole und macht den Einstieg in Next-Gen-Gaming einfacher denn je.

Doch nicht nur die Konsolen glänzen mit Sonderpreisen. Auch Sonys VR-Brille, die PlayStation VR2, senkt ihren Preis um 50 Euro. Für Fans virtueller Abenteuer ist das eine seltene Gelegenheit, in beeindruckende Welten einzutauchen – und das ohne das übliche Premium-Preisschild.

Zudem warten bei teilnehmenden Händlern und im PlayStation Direct Store weitere Hardware-Angebote. Vom zusätzlichen Controller bis zum Headset greifen Rabatte, die eure Gaming-Station komplett upgraden können.

Days of Play 2025 – digitale Extras und Abo-Knaller

Der Clou der Aktion: Sony stopft nicht nur eure Regale – es füttert auch eure digitalen Bibliotheken. Im PlayStation Store locken vielseitige Spiel-Rabatte, die erstmals bis zu 60 Prozent sparen. Besonders empfehlenswert: Blockbuster-Titel, die im Juni als Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten angekündigt sind. Welche das genau sind, bleibt noch unter Verschluss und sorgt bereits jetzt für Spekulationen.

Ein echtes Abo-Schnäppchen verbirgt sich hinter PlayStation Plus: Neue Mitgliedschaften und Upgrades auf Premium oder Deluxe kosten bis zu 33 Prozent weniger. Ob ihr frisch einsteigt oder von Essential auf das Top-Paket wechselt – die Ersparnis gilt für alle 12-Monats-Pläne. Damit steigt der Wert eures Abos erheblich, und Online-Features, Cloud-Speicher sowie exklusive Rabatte werden günstiger.

Wem das noch nicht genug ist, der darf sich auf kommende Gratis-DLCs und kleine Überraschungen freuen. Sony deutet an, dass spezielle In-Game-Inhalte für ausgewählte PS-Plus-Titel in den nächsten Wochen freigeschaltet werden. Gerade für jene, die in mehreren Games unterwegs sind, könnte das ein echter Mehrwert sein.

So entsteht aus Days of Play 2025 ein rundes Paket: Hardware-Schnäppchen, VR-Deals, digitale Spielrabatte und Abo-Vergünstigungen. Nach dem 11. Juni schließen die Angebote – und nur wer schnell zugreift, profitiert von Sonys großzügigem Sommer-Feuerwerk.