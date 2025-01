Warhorse Studios und PLAION haben die Post-Launch Roadmap für Kingdom Come: Deliverance II enthüllt, das am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X erscheinen wird. Das Jahr 2025 verspricht eine Vielzahl von kostenlosen Updates und epischen Erweiterungen, die das mittelalterliche Abenteuer von Heinrich bereichern werden.

Im Frühling können sich die Fans von Kingdom Come: Deliverance II auf ein kostenloses Update freuen. Dieses enthält ein Barbier-Feature zur Anpassung von Heinrichs Aussehen, ein Hardcore-Modus für größere Herausforderungen und Pferderennen. Letztere verbessern Heinrichs Reitkünste und ermöglicht das Entdecken versteckter Überraschungen.

Im Sommer stürzen wir uns in „Begegnungen mit dem Tod“ und helfen Heinrich mit einem rätselhaften Künstler mit dunkler Vergangenheit. Spieler müssen sich gefährlichen Begegnungen stellen und ein Netz aus Intrigen entwirren.

Nach den hitzigen Ereignissen des Sommers gehen wir im Herbst auf Ahnenforschung in Kingdom Come: Deliverance II. „Das Erbe der Schmiede“ konfrontiert Heinrich mit seinen Wurzeln und dem Vermächtnis seines Adoptivvaters Martin. Hier restaurieren wir eine berühmte Schmiede und decken eine vergessene Geschichte auf.

Zu guter Letzt führt uns der Winter mit „Mysteria Ecclesia“ ins Kloster Sedletz. Dort übernimmt Heinrich eine verdeckte Mission, um verborgene Wahrheiten aufzudecken und sich durch ein Labyrinth widerstreitender Interessen zu navigieren.

Zusätzlich zu diesen Erweiterungen wird es eine Reihe von kostenlosen „Quality of Life“-Updates geben, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Die Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition bietet das vollständige Erlebnis, einschließlich des Hauptspiels, der Ausrüstung des tapferen Jägers und des Erweiterungspasses, der das Abenteuer um die „Shields of Season Passing“ und alle drei kostenpflichtigen Story-Erweiterungen ergänzt. Eure favorisierten Editionen könnt ihr hier vorbestellen.

Ein brandneuer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die kommenden Ereignisse. Die Spieler können sich auf eine epische Reise durch das mittelalterliche Böhmen freuen, die im Laufe des Jahres 2025 mit einer Reihe zusätzlicher Inhalte bereichert wird. Weitere Einblicke in Kingdom Come: Deliverance II erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.