Auf der diesjährigen Gamescom haben Warhorse Studios und Plaion einen Gameplay-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht. Der stolze 25 Minuten lange Trailer gewährt tiefere Einblicke in die Welt von Böhmen im Jahr 1403. Hier wird der Protagonist Heinrich erneut in ein Netz aus Intrigen, Krieg und Geheimnissen verwickelt . Ein besonderes Highlight des Trailers ist die Detailverliebtheit, mit der Entwickler und Publisher das Mittelalter zum Leben erwecken.

Mit Kingdom Come: Deliverance II kehrt Heinrich zurück und setzt seine Reise durch das von Konflikten zerrissene Böhmen fort. Der Gameplay-Trailer zeigt nicht nur die malerische Landschaft, sondern auch die düsteren Herausforderungen, die Heinrich auf seiner Suche nach Erlösung und Rache erwarten. Die Entwickler haben großen Wert auf historische Genauigkeit gelegt, was sich in den realistischen Kampfszenen und der authentischen Umgebung widerspiegelt. Deshalb betonen Warhorse Studios und Plaion, dass man mit dem Titel erneut ein tiefgreifendes, packendes Spielerlebnis schaffen wolle.



Wie die Kommentare unter dem Trailer zeigen, sind die Fans von dem Trailer mehr als begeistert. Folgendermaßen drückt sich ein Fan über das Video aus:

Ich muss sagen, das ist ein echtes Gameplay-Video ohne Lügen und unnötigen Schnickschnack. So sieht das Spiel aus und so wird es auch aussehen. Keine Lügen, keine gefälschte Grafik. Dies ist eine der besten Firmen da draußen, die Spiele entwickeln. Echte, ehrliche Menschen, die ihre Arbeit lieben, und nicht eine Gruppe von Wall-Street-Haien, die nur auf Geld aus sind. Natürlich werden sie Geld verdienen, aber durch die Freude ihrer Kunden, und das liebe ich. Bitte lasst euch nicht korrumpieren, das ist das alte Gaming, das wir wollen und das wir verdienen.

Verschiedene Editionen von Kingdom Come: Deliverance II

Darüber hinaus hat Plaion einen Trailer zur Collector’s Edition von Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht. Leidenschaftliche Sammelfans können sich unter anderem auf die „Ausrüstung des tapferen Jägers“ freuen. Dazu gehört die Jagdmütze des Heiligen Hubertus, Artemis‘ Armbrust und Nimrods Jagdmantel. Außerdem gehören den Erweiterungspass, eine Heinrich-Statue und eine Stoffkarte von Kuttenberg dazu. Die Collector’s Edition könnt ihr ab sofort neben der Standard- und Gold Edition vorbestellen.

Wie aus einer Meldung Mitte August hervorgeht, erscheint Kingdom Come: Deliverance II nach einer Verschiebung am 11. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Informationen zu dem heißersehnten, mittelalterlichen Spektakel erhaltet ihr in der Übersicht.