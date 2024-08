Im April dieses Jahres erhielten Fans von Kingdom Come: Deliverance endlich die Nachricht, auf die sie seit sechs Jahren gewartet hatten: Der Nachfolger zum beliebten Rollenspiel sollte 2024 erscheinen. Die Entwickler von Warhorse Studios, einem tschechischen Team bekannt für seine Liebe zum Detail und die historische Authentizität, hatten die Erwartungen hochgeschraubt. Das Spiel, das Spieler in das spätmittelalterliche Böhmen entführte, hatte sich schnell als Favorit unter Rollenspielern etabliert. Doch nun steht fest, dass das Spiel nicht wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird.

Vor Kurzem teilte Warhorse Studios auf ihrem offiziellen X-Konto mit, dass Kingdom Come: Deliverance 2 erst am 11. Februar 2025 erscheinen wird. Die Wahl dieses Datums scheint nicht zufällig zu sein. Es markiert fast genau den siebenjährigen Abstand zum Erscheinen des ersten Teils. Diesen veröffentlichte man am 13. Februar 2018. Die Entscheidung, den Release zu verschieben, dürfte darauf abzielen, den Fans die Wartezeit mit einem symbolträchtigen Datum zu versüßen und so die Geduld der treuen Anhänger zu würdigen.

Was die Spieler erwartet: Ein tieferer Einblick

Obwohl sich der Release von Kingdom Come: Deliverance 2 verzögert, bleibt die Begeisterung der Fans ungebrochen. Statt Enttäuschung herrscht Erleichterung über den nun feststehenden Termin. Die Warhorse Studios haben zudem angekündigt, auf der bevorstehenden Gamescom in Köln erste ausführliche Einblicke in das Spiel zu geben. Über 20 Minuten Gameplay will man präsentieren, und auch die Enthüllung einer besonderen Collectors Edition steht auf dem Programm. Diese exklusive Ausgabe wird sicherlich das Interesse von Sammlern wecken und besondere Inhalte bieten.

Der zweite Teil von Kingdom Come: Deliverance wird erneut mit der leistungsstarken Cryengine entwickelt, die schon im ersten Teil für beeindruckende visuelle Darstellungen sorgte. Besonders das Kampfsystem überarbeiten und erweiterten die Entwickler sorgfältig. Die Spieler dürfen sich auf realistische Schwertkämpfe aus der Ich-Perspektive freuen, ergänzt durch neue Waffen wie Armbrüste und frühe Schwarzpulverwaffen. Darüber hinaus bietet das Spiel eine tiefe RPG-Erfahrung, bei der Spieler das Aussehen, die Ausrüstung und die Fähigkeiten ihres Charakters individuell anpassen können. Diese Neuerungen versprechen eine noch intensivere und authentischere Spielerfahrung.