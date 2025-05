Seit 2019 zählt Pioneers of Pagonia zu den beliebtesten Aufbau-Hits auf Steam. Das junge Entwicklerteam von Envision Entertainment hat sein Dorfmanagement in den vergangenen Jahren stetig verfeinert. Mit dem bevorstehenden Major Economy Update dringt das Spiel in neue Tiefen vor: Spieler:innen bestimmen nicht nur ihr Startkapital, sondern auch die Zahl und Ausstattung ihrer ersten Siedler. So entsteht ein spannendes Experiment zwischen voreingenommenem Wohlstand und harter Pionierarbeit.

Pioneers of Pagonia legt die Grundsteine neu

Gleichzeitig verpasst Envision der Tutorial-Map ein umfassendes Facelifting. Neue Anleitungen und erklärende Einblendungen helfen Einsteiger:innen beim Schritt in die komplexe Ökonomie des Spiels. Acht zusätzliche Gebäude erweitern das Bau-Repertoire, von spezialisierten Handwerksbetrieben bis zu dekorativen Marktplätzen. Eine neu gestaltete Fortschrittsübersicht visualisiert wichtige Meilensteine – ein Feature, das die Community seit Monaten gefordert hat.

Auch die Landschaftsgeneratoren profitieren: Tief eingeschnittene Schluchten, windschiefe Plateaus und variantenreiche Biome sorgen für außergewöhnliche Karten. Wer einen Schatzsucher-Anspruch hegt, findet nun auch versteckte Höhlen und ungleichmäßige Küstensegmente. Solche Details heben Pioneers of Pagonia von Genre-Größen wie RimWorld oder Banished ab und liefern frische Herausforderungen für erfahrene Siedlungsplaner:innen.

Einige Pionier-Fans wunderte zuletzt, wie gut das Spiel auf verschiedenen Hardwareprofilen läuft. GPU-Optimierungen sorgten in jüngsten Betatests für flüssigere Bildraten auf Low-End-Systemen. Außerdem experimentiert Envision mit einem Energiemodul, das Wettereffekte realistisch in die Stromnetze Ihrer Siedlung einbindet – ein Feature, das erstmals in einer Wirtschaftssimulation dieser Größenordnung zu finden ist.

Mod-Support und Story-Kampagne als Krönung

Der nächste große Meilenstein wartet im zweiten Halbjahr 2025: Ein vollständiger Map-Editor öffnet die Tore für kreative Köpfe. Spieler:innen gestalten eigene Biome, platzieren Ressourcenquellen und teilen ihre Traumwelten direkt über Steam. Community-Maps sollen nach dem Update nahtlos im Hauptmenü geladen werden – ein Konzept, das an Erfolgstitel wie Cities: Skylines erinnert, aber tiefer in die Wirtschaftstheorie eintaucht.

Den krönenden Abschluss markiert der Full Release mit der lang erwarteten Story-Kampagne. Envision verrät bislang nur Bruchstücke: Eine epische Handlung, die in das kulturelle Geflecht der Pagonier eingreift und tiefgreifende Entscheidungen erzwingt. Insider sprechen von einer verzweigten Erzählstruktur, die sowohl Wirtschaftsexperten als auch Freund:innen packender Abenteuer fesseln soll.

Mit über 25.000 positiven Steam-Reviews im Gepäck hat Pioneers of Pagonia bereits bewiesen, dass es zu den Indie-Lieblingen gehört. Der Weg aus dem Early Access verspricht, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben – mit Tools für Macher:innen und einer Kampagne für Entdecker:innen. Wer bislang nur Baustellen geplant hat, darf sich jetzt auf fesselnde Geschichten und kreative Freiheit freuen.