Ein Sturm zieht auf – doch keiner kämpft allein

Wenn Superhelden ihre Kräfte messen, bleibt selten etwas heil – das zeigt Invincible nicht nur in der gleichnamigen Serie, sondern bald auch im neuen Fighting-Game Invincible VS. Entwickelt vom Studio Quarter Up, das unter dem Dach von Skybound operiert, entsteht hier ein brutaler 3v3-Tag-Fighter mit ordentlich Wumms. Fans erwartet ein explosiver Mix aus strategischer Tiefe und atemloser Action.

Dabei stehen sich nicht Einzelkämpfer gegenüber, sondern ganze Teams aus je drei Charakteren. Ähnlich wie in Klassikern wie Marvel vs. Capcom oder Dragon Ball FighterZ wechselt man in Sekundenbruchteilen zwischen den Helden, nutzt Kombos, Assist-Attacken und situative Konter – und muss stets den Überblick behalten. Ein falscher Tausch, ein verpasster Block, und der eigene Omni-Man liegt am Boden.

Doch Invincible VS geht noch weiter: Der Look bleibt der Serie treu, inklusive comicartiger Optik, aber die Kämpfe selbst sind drastisch und blutig – ganz so, wie man es von dem kompromisslosen Superhelden-Universum kennt. Auch Storyelemente sollen laut ersten Entwicklerangaben integriert werden. Der Fokus liegt aber klar auf dem PvP-Modus, in dem Reaktionsvermögen, Timing und clevere Synergien entscheiden.

Die Gewalt ist dabei nicht bloß Schau – sie dient dem Spielgefühl. Wenn Mark Grayson alias Invincible von seinem Vater durch ein halbes Gebäude geprügelt wird, spürt man förmlich den Einschlag. Wer Mortal Kombat zu zahm fand, dürfte hier auf seine Kosten kommen.

Blutig, taktisch, schnell – Invincible VS erscheint 2026

Was bisher nur Serienfans Kopfzerbrechen bereitete, wird bald zur Fingerübung auf Gamepads: Invincible VS soll 2026 erscheinen – auf Xbox Series X|S, PC und per Cloud. Ein genauer Releasetermin steht zwar noch aus, doch die ersten Infos lassen vermuten: Das Warten lohnt sich.

Ob Omni-Man, Atom Eve oder Battle Beast – das Roster verspricht ikonische Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten. Besonders der 3v3-Ansatz bringt frischen Wind ins Genre. Hier gewinnt nicht der mit den besten Reaktionen allein, sondern das Team mit dem besten Zusammenspiel.

Ein kleiner Bonus: Skybound selbst plant, eng mit der Community zusammenzuarbeiten. Updates, neue Figuren und möglicherweise sogar ein Turniermodus stehen bereits im Raum. Wer also schon immer davon geträumt hat, sich mit Freunden im Team durch die Welt von Invincible zu prügeln, sollte 2026 rot im Kalender markieren.