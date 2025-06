Mehr als nur Nachschub – dieser Juni hat es in sich

Microsoft zündet in der zweiten Monatshälfte ein regelrechtes Feuerwerk im Xbox Game Pass: Gleich elf neue Titel erweitern das Abo-Angebot – mit frischem Stoff für jede Plattform. Ob Strategie, Fantasy oder Sport – für fast jeden Geschmack ist etwas dabei. Und diesmal wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt.

Fans nostalgischer Echtzeit-Schlachten dürfen sich über ein wahres Remaster-Bündel freuen: Alle drei überarbeiteten Warcraft-Klassiker landen am 26. Juni im Game Pass – allerdings exklusiv für PC-Nutzer. Dazu kommen charmante Indie-Perlen wie Volcano Princess oder das frostige Taktikspiel Wildfrost, das schon in der Vergangenheit einige Auszeichnungen abräumen konnte.

Doch auch Actionfreunde kommen nicht zu kurz: Call of Duty: WW2 steht ab dem 30. Juni bereit, ebenso wie der gefeierte Gruseltrip Little Nightmares 2. Und wer noch einmal mit Lara Croft durch verschneite Ruinen kraxeln will, bekommt mit Rise of the Tomb Raider am 1. Juli die Gelegenheit dazu.

Einziger Haken: Einige Titel müssen gehen. Klassiker wie SteamWorld Dig oder Arcade Paradise verlassen Ende des Monats den Service – also heißt es schnell noch reinschauen, bevor der Vorhang fällt.

Xbox Game Pass Highlight: Wenn Fußball auf Chaos trifft

Zwischen all den Neuzugängen sticht ein Titel besonders hervor – Rematch. Das Spiel der Sifu-Macher katapultiert den klassischen Fußball in eine völlig neue Liga. Keine Schiedsrichter, keine Grenzen, kein Abseits – stattdessen pure Action in Arenen, in denen das Runde nicht nur ins Eckige muss, sondern sich den Weg dorthin mit Körpereinsatz bahnt.

Die Mischung erinnert an Rocket League, setzt aber stärker auf Körperkontakt und präzise Steuerung. Wer gewinnen will, braucht nicht nur schnelle Reflexe, sondern auch ein gutes Teamgefühl – oder zumindest den Willen, Gegner kompromisslos von der Kugel zu trennen.

Rematch ist ab dem 19. Juni im Game Pass verfügbar, allerdings nur für PC, Cloud und Xbox Series X|S – und ausschließlich in den PC- und Ultimate-Abos. Der Titel dürfte mit seinem Tempo und der dynamischen Spielweise vor allem online für Furore sorgen – und könnte schon bald zu den neuen Lieblingen im Sommerprogramm zählen.