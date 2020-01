Erst gestern erschien das Echtzeit-Strategiespiel Warcraft III Reforged. Schon nach erschreckend kurzer Zeit häuften sich Userbeschwerden bezüglich vieler fehlenden oder fehlerhafen Funktionen. Sogar ein Grafik-Downgrade im Vergleich zur Beta hat es gegeben. Blizzard hat nun jedoch einen ersten Patch veröffentlicht, mit dem zumindest die ersten Fehlern beseitigt werden.

Von offizieller Seite wurden folgende Informationen zum Patch bekannt gegeben:

Version 1.32 – 28. Januar 2020



Erlebe mit Warcraft III: Reforged die Ereignisse von Warcraft III: Reign of Chaos und The Frozen Throne noch einmal. Erlebe die epischen Ursprungsgeschichten von Warcraft, die atemberaubender und eindrucksvoller als je zuvor sind und lebendige Nachbildungen aller Helden, Einheiten, Gebäude und Umgebungen enthalten.



Aktualisierung

Battle .net



– Installiere, aktualisiere und starte Warcraft III über die .net-App von Blizzard Battle. Beinhaltet integrierte Gruppen und Chat.



Kampagnen



– Drei Prolog-Missionen aus der originalen Warcraft III-Demo restauriert: Riders on the Storm, The Fires Down Below und Countdown to Extinction.

– Das Terrain und der Missions-Schwierigkeitsgrad wurden aktualisiert. Für alle Missionen wurden automatische Speicherungen hinzugefügt.

– Die Kunst und das Layout der Hauptstädte aus drei der bekanntesten Städte von Warcraft wurden aktualisiert: Dalaran, Silbermond und Stratholme.

– Alle Kampagnencharaktere und visuellen Elemente wurden aktualisiert.



Sammlungen



– Rüste Helden-Skins aus, wähle Dein Lieblingsporträt und stöbere in freischaltbaren Belohnungen für Kampagnen und Matchmaking.



Sprachen



– Unterstützung für das Gebietsschema für Spanisch (Lateinamerika) und Portugiesisch (Brasilien) hinzugefügt.

– Sprachumgebungsunterstützung für Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch (Spanien) aktualisiert.



Menüs und Optionen



– “Grid” oder traditionelle Hotkey-Layouts hinzugefügt.

– Neue Gameplay-Einstellungen für Einheiten-Lebensbalken, Teamfarben, Helden-Statusbalken und Abklingzeitanzeige.

– Klassische Kontoverknüpfung, um Ihre historischen Gewinne zu behalten.

– Ältere Konten laufen in 90 Tagen ab. Verknüpfe sie daher so schnell wie möglich.

– Wechsele zwischen klassischem und neu geschmiedetem Modus für Grafiken und Kampagneninhalte.



Versus – Konkurrenzfähiges Matchmaking



– Warteschlange für Heads-up-Kämpfe mit dem neuen Matchmaking-System für den 1-gegen-1, 2-gegen-2, 3-gegen-3, 4-gegen-4 oder 4-Personen „Free For All“.

– Erstellt eine Gruppe und tretet 2v2, 3v3 oder 4v4 zusammen bei.



Bekannte Probleme

Wir haben unsere Liste der bekannten Probleme im Warcraft III-Fehlerbericht-Forum 1.9k veröffentlicht. Stelle sicher, dass Deine Treiber auf dem neuesten Stand sind, bevor Du Probleme meldest.