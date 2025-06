Zwei Gesichter, ein Gedankenspiel

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Rebel Wolves, gegründet von Veteranen von The Witcher 3, öffnet erstmals die Pforten zu ihrem düsteren Vampir-Rollenspiel Blood of Dawnwalker. In der neuen Gameplay-Präsentation erleben wir den ambivalenten Protagonisten Coen, der tagsüber als Mensch kämpft und nachts als vampirischer Krieger auftritt. Die Entwickler lassen Feindbewegungen entscheidend werden – wie bei Kingdom Come Deliverence, wo Richtung und Timing den Ausgang eines Duells bestimmen. Coen spricht mit echten Schwertkampfexperten, bis die Kämpfe authentisch und fordernd wirken.

Doch Dawnwalker bietet mehr als nur Geplänkel mit Klingen. Die Vampirform schenkt überraschende Fähigkeiten: Coen teleportiert sich wie in Dishonored über Dächer, wird zur gestaltwandlerischen tödlichen Bestie. Parallel dazu sorgt ein strenges Zeitlimit für zusätzliche Spannung: Innerhalb von 30 Tagen und Nächten muss er seine entführte Familie retten – ganz ähnlich wie in Majora’s Mask. Doch anders als dort läuft die Welt nicht unerbittlich weiter: Coen bestimmt selbst, wann die Uhr tickt, denn Zeit schreitet nur voran, wenn er Quests abschließt. Das erlaubt taktische Tiefe.

Blood of Dawnwalker – epischer Sandkasten, keine Minimap-Gefangenschaft

Großstadt führt Trinkwasser-Maßnahme? Nein – Blood of Dawnwalker punktet bei Erzählfreiheit

In der offenen Welt von Vale Sangora entfaltet sich echtes The Witcher-Gefühl: Dörfer verändern sich je nach Coens Entscheidungen, Bewohner erinnern sich an seine Taten – und wer seine Familie retten will, muss bereits in Nebenmissionen Abwägungen treffen. Die Designer nennen ihr System „Narrative Sandbox“ – es verbindet zentrales Hauptziel mit verzweigtem, reaktivem Gameplay. Keine starren Quest-Pfade, sondern dynamische Konsequenzen.

Der Vampir-Crossover steckt voller moralischer Nuancen: Coen kann Blut trinken, um stärker zu werden – riskiert dabei aber seine Menschlichkeit und verbaut sich Dialoge oder Quests. Spätere Entscheidungen beeinflussen entscheidende Wendungen: Bleibt er menschlich oder wählt er den dunklen Pfad? Diese Mischung aus Taktik, Action und Charakterwahl fühlt sich wie ein erneuter Aufguss von The Witcher 3 – nur weit eindringlicher.