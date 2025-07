Startschuss für Spielspaß deluxe

Mit dem Juli-Neuzugang bringt Xbox Game Pass eine gelungene Mischung aus bewährten Klassikern und frischen Überraschungen. Schon am 1. Juli stehen Little Nightmares 2 und Rise of the Tomb Raider bereit – Geheimtipp und Blockbuster zugleich, ideal für Fans von Dramatik und Action. Zwei Tage später folgen Legend of Mana und Trials of Mana, nostalgische Rollenspiele mit Charme. Wer kooperative Herausforderungen schätzt, darf sich auf Ultimate Chicken Horse freuen, das am 3. Juli für lustige Wettkämpfe sorgt.

Der Monat geht weiter stark: The Ascent (8. Juli) bietet düstere Cyberpunk-Action, gefolgt von Minami Lane (9. Juli), das mit seiner Pixelkunst echte Indie-Vibes liefert. Dann schlagen Skateboard-Herzen höher: Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 erscheint am 11. Juli neu in HD – perfekt für Old-School-Veteranen und Neueinsteiger. Ein vielseitiges Line-up, das beweist: Der Game Pass bleibt ein Power-Paket.

Highlight des Monats – Space für neue Welten

Der zweite Abschnitt bringt die heißesten Titel und erklärt, warum der Game Pass sich mehr lohnt als je zuvor. Ab dem 15. Juli versorgt High on Life mit abgedrehter Sci-Fi-Spaßaction, ehe am 22. Abiotic Factor die Survival-Gemeinde auf Xbox Series X|S herausfordert. Einen Tag später lockt das charmant bunte Wheel World, bevor der wirkliche Knaller am 24. Juli erscheint: Wuchang: Fallen Feathers.

Dieser vom chinesischen Entwicklerstudio Leenzee geschaffene Soulslike-Titel punktet mit atmosphärischer Unreal Engine 5-Grafik und einer spannenden Geschichte aus der Ming-Dynastie. Ihr erlebt eine Kämpferin mit Amnesie, unterwegs in einer mystischen Welt, in der ein Fluch die Bevölkerung in Furcht versetzt. Intensive Kämpfe und emotionale Tiefe machen dieses Spiel zum Highlight. Das größte neue Open-World-Erlebnis kommt am 29. Juli mit Grounded 2, das Abenteuer und Survival nahtlos kombiniert.

Ein wenig Hintergrundwissen gefällig? Wuchang: Fallen Feathers entstand aus einem KI-gesteuerten Entwicklungsstil, bei dem Leveldesignern Algorithmen halfen, natürliche Umgebungen zu gestalten. Dieses Verfahren soll künftig Game Design revolutionieren. Außerdem nutzt Grounded 2 erstmals dynamische Wettereffekte und saisonale Ereignisse – ein echter Pluspunkt für Fans langfristiger Abenteuer.