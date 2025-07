Der Wilde Westen wird wieder wild

Während die Welt auf GTA 6 wartet, entfesselt Rockstar Games einen Schauersturm im Hintergrund. Ausgerechnet Red Dead Online, das viele Fans nach vier Jahren Funkstille schon abgeschrieben hatten, meldet sich zurück – und zwar mit einer düsteren Überraschung.

Das neue Update „Strange Tales of the West“ tauchte ganz ohne Vorwarnung auf. Kein Trailer, kein großes PR-Feuerwerk. Und doch sorgt es genau deshalb für Gesprächsstoff. Der Name ist Programm: In vier frischen Missionen streift Ihr durch abgelegene Sümpfe, verlassene Wälder und finstere Städte – stets im Schatten des Übernatürlichen.

Mit dabei: der bekannte Autor Theodore Levin, der als Auftraggeber dient und euch in bizarre Abenteuer schickt, die nach Grusel-Western klingen. Eine kleine Hommage an „Undead Nightmare“, die legendäre Zombie-Erweiterung von Red Dead Redemption, ist dabei deutlich spürbar.

Zombies, Roboter und eine dicke Belohnung: Das steckt im RDO-Update

In der Mission „Strange Tales of the Plague“ kehren die Untoten zurück – modrig, mitleidlos und in Massen. Wer dachte, das Zombie-Thema sei durch, hat nicht mit Rockstars Gespür für Atmosphäre gerechnet. Im Kapitel „Modern Science“ treffen Cowboystiefel auf Stahl: Hier jagen euch skrupellose Maschinen durch die Prärie.

Aber auch der Sumpf hat’s in sich: In „Tales of the Bayou“ lauert euch eine neue Form des Grauens auf, während in „Wilderness“ die Natur selbst zum Feind wird.

Neben der Story liefern die Entwickler auch den passenden Anreiz: Bis zum 4. August winken dreifache RDO-Dollar, Gold und Erfahrung. Das Beste daran? Das gesamte Update ist kostenlos – ein echtes Geschenk für treue Revolverhelden.

Trotz aller GTA-6-Euphorie beweist Rockstar damit: Auch der Westen lebt noch – und zwar unheimlich gut.