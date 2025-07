Wuxia trifft Gaming: Eine Spielwelt wie aus dem Traum

In einer Zeit, in der sich viele Rollenspiele kaum noch voneinander unterscheiden, weht aus China frischer Wind heran: Where Winds Meet heißt das neue Projekt von Everstone Studio – ein episches Open World-Rollenspiel, das tief in chinesischer Geschichte und Mythologie verwurzelt ist.

Visuell erinnert das Abenteuer an Kinofilme wie Hero oder Tiger & Dragon: Weite Landschaften, kunstvolle Kämpfe und ein Stil, der mehr mit Pinsel als mit Pixeln gezeichnet scheint. Das Spiel spielt zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche – eine Ära voller Umbrüche, Heldenmythen und Konflikte, die westlichen Spielerinnen und Spielern bislang wenig bekannt ist.

Im Juli dürfen ausgewählte PC- und PS5-Spieler bereits Hand anlegen: Am 25. startet ein globaler Beta-Test. Neu ist, dass dabei auch bislang ungesehene Regionen der Spielwelt freigeschaltet werden. Wer sich also frühzeitig registriert, kann mit etwas Glück eine virtuelle Zeitreise in fernöstliche Gefilde antreten – inklusive Akrobatik, Schwertduellen und stilisierter Magie.

Doch so viel Begeisterung der neue Trailer auch auslöst – ein Detail sorgt hinter den Kulissen für erhitzte Diskussionen.

Viel Autofahren verboten – und auch dieses RPG bleibt nicht für alle offen

Denn Where Winds Meet erscheint vorerst exklusiv für die PlayStation 5, begleitet von einer PC- und Mobile-Version – andere Konsolen bleiben außen vor. „Nicht verfügbar auf anderen Konsolen für mindestens sechs Monate“, heißt es im Kleingedruckten. Ein Schachzug, der nicht neu ist: Auch Final Fantasy 16 startete exklusiv auf der PS5, bevor es später für andere Plattformen freigegeben wurde.

Sony setzt damit erneut auf Prestige-Projekte aus Fernost und treibt sein China Hero Project weiter voran. Auch Titel wie Phantom Blade Zero und Lost Soul Aside stammen aus dieser Förderung und sollen das Line-up der PS5 einzigartig machen.

Für Xbox-Spieler heißt das: warten oder verzichten. Für PlayStation-Fans hingegen könnte Where Winds Meet das bislang ungewöhnlichste Rollenspiel des Jahres werden – ein Game, das kulturell wie visuell neue Wege geht.