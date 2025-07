Xbox erlebt eine der turbulentesten Wochen der Firmengeschichte. Zahllose Kündigungen, die Schließung namhafter Studios und die Absage heiß erwarteter Games erschüttern Microsofts Gaming-Sparte. Doch welche Projekte fallen, wer bleibt – und was bedeutet das für Spieler?

Auf der Suche nach dem verlorenen Glanz

Vor nicht allzu langer Zeit war Xbox noch der Inbegriff für visionäre Spiele-Studios mit großem Namen. Rare, Turn 10, The Initiative – allein die Logos sorgten bei vielen Fans für leuchtende Augen. Doch hinter den Kulissen begann der Lack zu bröckeln. Bereits 2023 machte sich Nervosität breit: Trotz Game Pass-Erfolg blieben einige First-Party-Titel hinter den Erwartungen zurück.

Das Klima verschärfte sich, als 2024 mehrere hochkarätige Studios dichtmachen mussten – ein Vorbote dessen, was jetzt folgt. Im Juni 2025 kam die nächste Eskalationsstufe: ein neuer Kahlschlag, der selbst Insider überraschte. Was sich dabei still und leise abzeichnete, war mehr als bloß ein Kurswechsel. Es ist ein radikaler Umbau der Xbox-DNA.

Xbox Entlassungen Microsoft Umbau: Der große Schnitt hat begonnen

Mit über 1.900 gestrichenen Jobs und mehreren gecancelten AAA-Projekten zeigt Microsoft offen, dass die Xbox-Sparte umgebaut wird. Betroffen ist unter anderem The Initiative – das Studio, das mit dem Perfect Dark-Reboot einen gefeierten Klassiker neu aufleben lassen wollte. Nun ist nicht nur das Spiel Geschichte, sondern gleich das ganze Entwicklerteam.

Ähnlich düster sieht es bei Rare aus. Everwild, ein Projekt, das durch seine malerische Fantasy-Welt und kryptische Trailer Neugier entfachte, wurde offenbar endgültig auf Eis gelegt. Dabei hatte das Team bereits mehrfach den kreativen Kurs gewechselt, zuletzt sogar unter ex-Banjo-Kazooie-Veteranen. Die Zeichen standen dennoch nie wirklich auf Grün.

Dazu gesellen sich weitere Einschnitte bei Zenimax Online und Turn 10 – dort sollen nicht nur Mitarbeiter, sondern auch ganze Konzeptphasen von Mobile-Ablegern gestrichen worden sein. Microsoft selbst spricht von einer Fokussierung auf „nachhaltige Projekte mit hohem Potenzial“ – und meint damit vor allem Game Pass-optimierte Inhalte.

Für Spieler bedeutet das: Weniger riskante Experimente, mehr Markenpflege. Immerhin kündigte Xbox an, dass über 40 Titel in aktiver Entwicklung seien – darunter State of Decay 3 und ein neues Spiel der Gears-Reihe. Ob diese Pläne reichen, um Fans zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten.