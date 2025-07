Ein Entwicklerprofil sorgt für neue Spekulationen

Seit dem ersten Teaser im Jahr 2021 brodelt die Vorfreude auf Marvel’s Wolverine. Der Trailer, in dem Logan schweigend an einem Tresen sitzt, ließ genug Raum für Fantasie – nicht nur bei den Fans, sondern offenbar auch intern bei Insomniac Games.

Denn wie nun durch ein LinkedIn-Profil eines Concept Artists bekannt wurde, werkelt das gefeierte Studio nicht nur an Wolverine, sondern gleich an zwei weiteren, bislang unangekündigten Projekten. Besonders spannend: Der Entwickler war bereits an Spider-Man 2 beteiligt, bringt also reichlich Erfahrung mit.

Der Fund stammt aus einer Recherche von DualShockers und sorgt aktuell für Aufregung in der Community. Welche Titel könnten sich da in Entwicklung befinden? Und was bedeutet das für den Wolverine-Release?

Marvel’s Wolverine – und was Insomniac noch geheim hält

Offiziell äußert sich das Studio nicht zu den Projekten, doch der Zeitpunkt sorgt für Spekulationen. Immerhin hatte es zuletzt Gerüchte gegeben, Wolverine könne schon 2024 erscheinen. Jetzt, Mitte 2025, ist davon allerdings nichts zu sehen – und zusätzliche Projekte könnten den Fahrplan verschieben.

Interessant ist auch, dass es intern offenbar recht offen zugeht: Wer diesen Sommer ein Praktikum bei Insomniac ergattert hat, darf tatsächlich an Wolverine mitarbeiten. Das Studio spricht davon, gemeinsam „die Grenzen des Spielens zu erweitern“.

Was bisher über den Titel bekannt ist, lässt Fans hoffen: Wolverine soll düsterer und erwachsener als die bisherigen Marvel-Spiele ausfallen. Auch Madripoor, eine halb-kriminelle Insel aus dem X-Men-Universum, steht als potenzieller Schauplatz im Raum.

Was aber hinter den zwei geheimen Projekten steckt, bleibt weiter ein Rätsel – zumindest offiziell. Wer sich in der Vergangenheit an Sunset Overdrive oder Ratchet & Clank erinnert, weiß: Insomniac ist immer für Überraschungen gut.