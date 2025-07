Die Ruhe vor dem Sturm: Was hinter dem neuen Ghost steckt

Ein weiterer potenzieller Blockbuster steht für die PS5 in den Startlöchern – und diesmal führt der Weg tief ins Herz der japanischen Insel Hokkaido. Ghost of Yōtei, der offizielle Nachfolger zu Ghost of Tsushima, verspricht nicht weniger als einen emotionalen wie visuell packenden Rachefeldzug – erzählt aus einer neuen, weiblichen Perspektive.

Während das Setting mit verschneiten Bergpässen und dichten Bambuswäldern neue Akzente setzt, bleibt das Spielgefühl dem Vorgänger treu: atmosphärisch, elegant, tödlich. Die Entwickler von Sucker Punch haben jedoch nicht nur die Kulisse verlegt – auch thematisch wird es persönlicher. Im Zentrum steht diesmal Atsu, eine Kriegerin, deren Familie brutal ausgelöscht wurde. Ihre Reise ist weniger eine Mission, sondern mehr ein innerer Krieg – mit stillen Momenten zwischen blitzschnellen Angriffen.

Schon jetzt brodelt die Spannung in der Community. Und diese Woche dürfte es zur ersten großen Eruption kommen.

Ghost of Yōtei & State of Play: Neue Waffen, Spezialmodi und Story enthüllt

Sony hat offiziell bestätigt: Am 10. Juli 2025 um 23:00 Uhr deutscher Zeit findet eine eigene State of Play–Ausgabe statt – ganz im Zeichen von Ghost of Yōtei. Die Übertragung wird sowohl auf YouTube als auch auf Twitch gestreamt und dürfte Fans einige bislang streng geheime Details offenbaren.

Mit dabei sind Jason Connell und Nate Fox, die kreativen Köpfe hinter dem Projekt. Sie führen durch neues Gameplay, stellen Spezialwaffen und frische Spielmodi vor und gewähren einen tieferen Einblick in Atsus Geschichte – ohne gleich zu viel zu verraten. Ein kurzer Teaser lässt bereits erahnen, dass das Kampfsystem nicht nur verbessert, sondern auch taktischer geworden ist.

Der Release von Ghost of Yōtei ist für den 2. Oktober 2025 angesetzt – exklusiv auf der PS5. Wer den ersten Teil mochte, sollte sich diesen Donnerstagabend freihalten. Denn alles deutet darauf hin, dass Sucker Punch mehr vorhat als nur eine bloße Fortsetzung.