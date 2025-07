Ubisoft sorgt fĂŒr eine faustdicke Überraschung: Nach fast zwei Jahren bringt der Publisher ein Update fĂŒr Avatar: Frontiers of Pandora, das vieles auf den Kopf stellen könnte. Am 5. Dezember 2025 soll die Erweiterung erscheinen – und dabei zwei Funktionen einfĂŒhren, auf die Fans schon lange gehofft haben. WĂ€hrend sich das Spiel bisher ausschließlich aus der Ego-Perspektive erleben ließ, wird mit dem Update erstmals eine Third-Person-Option verfĂŒgbar. Und damit nicht genug: Auch ein umfassender New-Game-Plus-Modus ist mit an Bord.

Neue Perspektive fĂŒr Pandora: Avatar bekommt, was viele sich gewĂŒnscht haben

Gerade die Third-Person-Perspektive war ein hĂ€ufig genannter Wunsch der Community. Viele Spieler wollten ihren Na’vi nicht nur hören, sondern auch sehen – im Kampf, beim Reiten durch dichte UrwĂ€lder oder beim Gleitflug ĂŒber schwebende Felsen. Ubisoft hat dieses Feedback offenbar ernst genommen und investiert eigenen Angaben zufolge viel Entwicklungszeit in die Umsetzung. Animationen, Steuerung und sogar das Sounddesign wurden ĂŒberarbeitet, damit sich der Perspektivwechsel nicht nur optisch gut anfĂŒhlt.

Das Ergebnis verspricht mehr als nur eine bessere Sicht auf den eigenen Charakter. Die Immersion soll durch die neue Ansicht sogar steigen, da man stĂ€rker in das Leben eines Na’vi eintaucht – und gleichzeitig mehr vom Detailreichtum Pandoras mitbekommt. Eine Option, jederzeit zwischen Ego- und Schulterkamera zu wechseln, wird das Spielerlebnis weiter individualisierbar machen. FĂŒr Veteranen und neue Spieler gleichermaßen ein echter Game-Changer.

Doch das neue Kamerasystem ist nur die halbe Geschichte – und Ubisoft hat sich fĂŒr das große Finale dieses Updates noch etwas Besonderes einfallen lassen.

Diese Änderung bringt das Spiel auf ein neues Level

Parallel zum Perspektivwechsel wird ein brandneuer New Game+-Modus eingefĂŒhrt, der den Wiederspielwert deutlich erhöhen soll. Spieler können die komplette Story-Kampagne noch einmal erleben – allerdings diesmal mit allen bisher freigeschalteten Waffen, AusrĂŒstungen und FĂ€higkeiten aus dem ersten Durchlauf. Damit die Herausforderung dennoch bestehen bleibt, werden die Gegner stĂ€rker und der Fortschritt um zusĂ€tzliche Pfade und mĂ€chtige AusrĂŒstung erweitert.

Besonders interessant: Ubisoft erweitert mit dem Update auch das Skillsystem. Ein zusĂ€tzlicher Talentbaum soll erfahrenen Spielern neue Spielstile ermöglichen. Diese Weiterentwicklung zielt darauf ab, Pandora nicht nur schöner, sondern auch taktisch anspruchsvoller zu gestalten. Kombiniert mit der Third-Person-Sicht dĂŒrfte sich das Abenteuer völlig neu anfĂŒhlen – selbst fĂŒr jene, die es bereits einmal durchgespielt haben.

Dass dieses Update ausgerechnet im Dezember erscheint, ist wohl kein Zufall. Nur zwei Wochen spÀter lÀuft Avatar: Feuer und Asche, der nÀchste Kinofilm von James Cameron, in den Kinos an. Ubisoft nutzt das Timing clever, um vom wieder aufflammenden Interesse an Pandora zu profitieren und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf das Spiel zu lenken.

Mit bisherigen Erweiterungen wie The Sky Breaker und Secrets of the Spires hatte Ubisoft bereits bewiesen, dass das Studio auf Langzeitsupport setzt. Doch dieses Dezember-Update könnte tatsĂ€chlich der wichtigste Schritt seit Release sein – und Frontiers of Pandora endlich das geben, was viele Spieler sich von Anfang an gewĂŒnscht haben: das GefĂŒhl, wirklich Teil dieser faszinierenden Welt zu sein.