Die Vorfreude – und die Preisfrage, die alle umtreibt

Kaum ein anderes Spiel sorgt seit Jahren für so viel Gesprächsstoff wie GTA 6. Schon jetzt gilt es als das vielleicht meist erwartete Open-World-Abenteuer der Gaming-Geschichte. Trailer-Analysen, Gerüchte über die Story, und hitzige Diskussionen um den Release-Termin füllen Foren und Newsseiten täglich. Doch eine Frage beschäftigt die Fans inzwischen fast genauso sehr wie die Handlung: Wie viel wird dieses Mammutprojekt am Ende kosten?

Die Gaming-Welt hat sich an steigende Preise gewöhnt, doch bei GTA 6 könnten neue Dimensionen erreicht werden. Schon länger kursieren Hinweise, dass der Preis die magische 100-Dollar-Grenze knacken könnte – ein Betrag, der selbst für heutige Blockbuster-Games ungewöhnlich hoch wäre.

Insider spricht Klartext – und die Wartezeit wird länger

Für Michael Pachter, Analyst bei Wedbush Securities, ist die Sache klar: „Ich erwarte einen Preis in Höhe von 100 Dollar. Es wird unglaublich profitabel sein.“ Laut seiner Prognose könnte Rockstar Games mit dem Titel insgesamt über 10 Milliarden Dollar einspielen – plus gigantische Zusatzgewinne durch GTA Online. Damit würde GTA 6 nicht nur in puncto Entwicklungskosten Rekorde brechen, sondern auch im Verkaufspreis neue Maßstäbe setzen.

Games industry analyst Michael Pachter expects the following for GTA 6:



– $100 price tag

– $10 billion lifetime revenue

– $500 million a year from GTA Online sales

– $1.5 billion production costs pic.twitter.com/LkGdfUNt00 — Dexerto (@Dexerto) August 5, 2025

Offiziell bestätigt sind diese Summen zwar nicht, doch Pachters Einschätzung deckt sich mit anderen Branchenstimmen. Die Tatsache, dass Publisher Take-Two Interactive das Spiel erst am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlichen will, heizt die Spekulationen zusätzlich an. Ob eine PC-Version zeitnah folgt, ist unklar – doch angesichts der GTA-Historie dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein.

Die Kombination aus langer Entwicklungszeit, enormen Produktionskosten und der schieren Marktmacht von Rockstar Games lässt eine Frage zurück: Sind die Fans bereit, so tief in die Tasche zu greifen – oder stößt selbst GTA irgendwann an eine Schmerzgrenze?