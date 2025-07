Ein neues Kapitel bricht an – und bringt etwas völlig Unerwartetes

Während sich „The War Within“ langsam dem Finale nähert, lenkt Blizzard den Blick in die Zukunft: World of Warcraft: Midnight wird offiziell am 19. August 2025 während der Opening Night Live enthüllt. Die zweistündige Show von Geoff Keighley ist Teil der gamescom 2025 und wird weltweit im Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal übertragen.

Besonders spannend: Direkt nach der Trailer-Premiere erwartet Fans ein exklusiver Deep Dive auf dem offiziellen WoW-Twitchkanal. Dort führen drei bekannte Köpfe durch die neuen Inhalte – Executive Producer Holly Longdale, Game Director Ion Hazzikostas und Warcraft-Legende Chris Metzen. Wer sich an frühere BlizzCons erinnert, weiß, was das bedeutet: detailreiche Infos, fundierte Einblicke und vielleicht schon erste Überraschungen.

Ein erstes Artwork zum Addon deutet bereits auf eine dunkle Bedrohung hin. Nebelhafte Kreaturen mit Leeren-Ästhetik lassen vermuten, dass die Story stark in kosmische Gefilde abdriften könnte. Das Cinematic selbst soll laut Blizzard die erzählerische Grundlage legen und vermutlich einen neuen Antagonisten ins Rampenlicht stellen.

Doch damit nicht genug. Auch wer direkt in Köln ist, kann mehr als nur zusehen – ein ganz besonderer Wunsch wird erstmals Realität.

WoW Midnight: Housing wird endlich spielbar – auf der gamescom live erleben

Lange erhofft, oft gefordert – jetzt wird’s wahr: In World of Warcraft: Midnight führt Blizzard erstmals ein echtes Housing-System ein. Im Rahmen einer öffentlichen Demo kann es direkt am Blizzard-Stand auf der gamescom ausprobiert werden. Besucher dürfen ein Haus nach eigenen Vorstellungen bauen, gestalten und mit Deko-Elementen bestücken.

Dieses Feature gilt als Highlight der Präsentation und könnte WoW spielerisch nachhaltig verändern. Denn Housing war seit Vanilla-Zeiten einer der meistgewünschten Inhalte. Bisher blieb es bei Andeutungen oder verpassten Chancen.

Neben Housing erwarten uns Einblicke in neue Zonen, frische Gameplay-Mechaniken und erste Details zur Story von Midnight. Damit wird die gamescom 2025 nicht nur zum Pflichttermin für WoW-Fans, sondern auch zum Startschuss für ein neues Kapitel in Azeroths langer Geschichte.