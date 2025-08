Ein Monat voller Nachschub – und ein heimlicher Star

Der August startet für Xbox Game Pass-Abonnenten mit einer prall gefüllten Spieleliste. Microsoft hat die erste Ladung frischer Titel enthüllt – und diesmal ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei: Von verschneiten Abfahrten bis zu gigantischen Kampfrobotern. Aber im Mittelpunkt steht ein Spiel, das Fans schon seit Release 2023 feiern – Assassin’s Creed Mirage.

Bereits ab dem 6. August landen mehrere spannende Titel in der Bibliothek: Rain World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Lonely Mountains: Snow Riders, MechWarrior 5: Clans sowie Orcs Must Die! Deathtrap. Alle sind für Xbox Series X/S verfügbar, viele auch via Cloud und PC. Wer den Game Pass Standard nutzt, darf ebenfalls direkt loslegen.

Und das war nur der Anfang. Denn schon einen Tag später, am 7. August, folgt der große Auftritt: Assassin’s Creed Mirage betritt die Bühne – für Konsole, PC und Cloud, allerdings exklusiv im Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Mirage: Zurück zu den Wurzeln – mit modernen Kniffen

Als der Titel 2023 erschien, bezeichneten viele ihn als wohltuende Abwechslung in einer Reihe, die zuletzt immer größer und ausufernder wurde. Statt auf schiere Masse setzt Ubisoft Bordeaux hier wieder auf das, was die Serie einst ausmachte: Stealth, präzise Missionen und ein kompakterer Umfang.

Unser Partnerportal bewertete das Spiel damals mit vier von fünf Sternen und lobte vor allem das stimmige Gameplay: „Mirage ermüdet nicht, bietet Abwechslung und fühlt sich spielerisch einfach gut an.“ Wer also schon lange Lust auf ein Assassin’s-Creed-Erlebnis ohne endlose Sammelaufgaben hatte, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit.

Doch der Monat geht weiter: Am 12. August landet Aliens: Fireteam Elite im Abo – kooperative Sci-Fi-Action für PC, Konsole und Cloud. Am 14. August folgt mit 9 Kings ein strategischer Neuzugang in der PC-Spielvorschau. Gleichzeitig heißt es aber auch Abschied nehmen, denn einige ältere Games verschwinden aus dem Katalog.

Fazit: Der August liefert im Xbox Game Pass einen bunten Mix, doch für viele wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sie in Bagdad abtauchen – und Assassin’s Creed Mirage zu ihrem persönlichen Highlight machen.