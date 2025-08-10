Wenn eine Beta Geschichte schreibt

Electronic Arts hat Grund zum Feiern – und das schon lange vor dem offiziellen Release. Die Open Beta von Battlefield 6 sorgt nicht nur für volle Server, sondern auch für Schlagzeilen in der Gaming-Welt. Mit einem Spitzenwert von 521.079 gleichzeitigen Spielern auf Steam katapultiert sich der Shooter an die Spitze der aktuell meistgespielten Titel des Wochenendes, nur noch übertroffen von Giganten wie Dota 2, PUBG und Counter-Strike 2.

Doch damit nicht genug: Diese Zahlen reichen sogar, um in die Top 25 der erfolgreichsten Steam-Spiele aller Zeiten einzuziehen. Ein Meilenstein, den nicht einmal Capcoms Monster Hunter Wilds erreichen konnte – dessen Beta hatte im Februar „nur“ 463.798 Spieler gleichzeitig online.

Call of Duty – vom Rekordhalter zum Verfolger

Noch beeindruckender wird der Triumph, wenn man den Blick auf einen der größten Rivalen wirft: Call of Duty. Dessen bisheriger Steam-Rekord von 491.000 gleichzeitigen Spielern hielt fast drei Jahre – bis jetzt. Battlefield 6 hat diesen Wert in der Beta nicht nur geknackt, sondern deutlich übertroffen.

Von offizieller Seite heißt es stolz: „Das ist Battlefields größte Open Beta aller Zeiten. Die Spitzenzeit rückt näher, und es ist mit Warteschlangen zu rechnen.“ Die Entwickler betonen zudem, wie wichtig ihnen eine faire und stabile Spielerfahrung sei – egal, ob man schon mitten im Gefecht steckt oder noch in der Warteschlange hängt.

Die Beta ist in zwei Phasen aufgeteilt: Die erste lief am 9. und 10. August 2025, die zweite folgt vom 14. bis 17. August. Schon jetzt ist klar: Wenn diese Begeisterung bis zum Release anhält, könnte Battlefield 6 nicht nur Rekorde brechen – sondern vielleicht sogar ein ganz neues Kapitel in der Shooter-Geschichte aufschlagen.