Wenn eine Beta Geschichte schreibt

Electronic Arts hat Grund zum Feiern – und das schon lange vor dem offiziellen Release. Die Open Beta von Battlefield 6 sorgt nicht nur für volle Server, sondern auch für Schlagzeilen in der Gaming-Welt. Mit einem Spitzenwert von 521.079 gleichzeitigen Spielern auf Steam katapultiert sich der Shooter an die Spitze der aktuell meistgespielten Titel des Wochenendes, nur noch übertroffen von Giganten wie Dota 2, PUBG und Counter-Strike 2.

Battlefield 6 könnte zu den Wurzeln der Serie zurückkehren-
play-rounded-fill

Doch damit nicht genug: Diese Zahlen reichen sogar, um in die Top 25 der erfolgreichsten Steam-Spiele aller Zeiten einzuziehen. Ein Meilenstein, den nicht einmal Capcoms Monster Hunter Wilds erreichen konnte – dessen Beta hatte im Februar „nur“ 463.798 Spieler gleichzeitig online.

Call of Duty – vom Rekordhalter zum Verfolger

Noch beeindruckender wird der Triumph, wenn man den Blick auf einen der größten Rivalen wirft: Call of Duty. Dessen bisheriger Steam-Rekord von 491.000 gleichzeitigen Spielern hielt fast drei Jahre – bis jetzt. Battlefield 6 hat diesen Wert in der Beta nicht nur geknackt, sondern deutlich übertroffen.

Von offizieller Seite heißt es stolz: „Das ist Battlefields größte Open Beta aller Zeiten. Die Spitzenzeit rückt näher, und es ist mit Warteschlangen zu rechnen.“ Die Entwickler betonen zudem, wie wichtig ihnen eine faire und stabile Spielerfahrung sei – egal, ob man schon mitten im Gefecht steckt oder noch in der Warteschlange hängt.

Die Beta ist in zwei Phasen aufgeteilt: Die erste lief am 9. und 10. August 2025, die zweite folgt vom 14. bis 17. August. Schon jetzt ist klar: Wenn diese Begeisterung bis zum Release anhält, könnte Battlefield 6 nicht nur Rekorde brechen – sondern vielleicht sogar ein ganz neues Kapitel in der Shooter-Geschichte aufschlagen.

Weitere Beiträge

NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Helldivers 2 will noch härter werden – aber die Entwickler stehen vor einer knallharten Grenze

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
Die Open Beta von Battlefield 6 lockt auch leider viele Cheater an
PCPLAYSTATIONXBOX

Battlefield 6: Kaum ist die Open Beta gestartet schon lauern überall Cheater

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Doom: The Dark Ages – Dieses Gratis-Update lässt die Hölle neu entflammen

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Skyblivion lässt verlorene Stadt auferstehen – und erfüllt einen alten TES-Traum

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Mafia: The Old Country ist raus und die Wertungen sind wie die Fans gespalten

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming