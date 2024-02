E-Sports gewinnt zunehmend an Popularität und der beliebte Multiplayer-Ego-Shooter Counter Strike ist ganz vorne mit dabei. Viele Zuschauer verleihen den Spielen zusätzliche Spannung, indem sie auf das Siegerteam tippen, auf die Anzahl der gespielten Karten oder, oder, oder..

Aber welche Plattform ist die beste für Counter Strike 2 Wetten und welche Wett-Optionen stehen zur Verfügung? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über CS:GO 2 Wetten.

Counter Strike 2 – schneller, intensiver, besser!

Wer nicht immer up to date auf dem Videospielmarkt ist, mag sich fragen, worum es sich eigentlich bei Counter Strike 2 handelt. Schließlich ist das kostenlose Upgrade von Counter Strike: Global Offensive erst seit November 2023 verfügbar. Durch die neuen Funktionen und Verbesserungen wird das Spielerlebnis noch schneller, intensiver und einfach besser.

Zuallererst wird die grafische Optimierung ins Auge fallen, denn alle Karten wurden generalüberholt. Den neuen Rendering-Funktionen verdanken wir realistische Beleuchtungen, Reflexionen und Materialien. Auch die Spezialeffekte wurden überarbeitet. Neben der Verhaltensweise von Wasser, Feuer und Explosionen ist vor allem der Rauch als Highlight zu nennen. Dieser interagiert nämlich mit sämtlichen Aktionen. So kann Rauch beispielsweise durch Splittergranaten aufgewirbelt werden, um eine bessere Sicht zu ermöglichen.

Besonders hervorzuheben ist außerdem der flüssige Spielverlauf von Counter Strike 2. Durch neue Technologien werden alle Aktionen in Echtzeit durchgeführt und keine Millisekunde zu spät.

E-Sports Wetten auf Counter Strike 2

Auch wenn E-Sports Wetten im Vergleich zu klassischen Sportarten noch relativ neu sind, haben sie bereits zahlreiche Fans in ihren Bann gezogen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Online-Buchmacher ihr Angebot entsprechend ausgeweitet haben.

Counter Strike gehört im E-Sports zu den bekanntesten Titel überhaupt und ist die Nummer 1, wenn es um Ego-Shooter geht. Jedes Jahr gibt es zahlreiche Wettbewerbe, bei denen die Spieler hohe Preissummen gewinnen können.

Viele Jahre lang hat sich alles um den vierten Teil der Serie gedreht: Counter-Strike: Global Offensive. Mit dem Update ist das Spiel jetzt auf den meisten Sportwetten-Plattformen unter der Bezeichnung Counter Strike 2 Wetten zu finden.

Counter Strike 2 bei 30bet

Im Netz gibt es viele Online-Plattformen, auf denen Sie Sportwetten abgeben können. Allerdings sind nicht alle Anbieter gleich gut. Als deutscher Kunde empfehlen wir für Counter Strike 2 Wetten die Plattform 30bet.

Die Webseite ist in deutscher Sprache verfügbar und hat eine äußerst benutzerfreundliche Oberfläche. In weiß und hellblau gehalten wirkt die Seite nicht nur frisch, sondern ist auch sehr übersichtlich, so dass Sie im Handumdrehen Ihre erste Wette platzieren können.

Bei der Wahl einer Plattform spielt natürlich auch die Seriosität eine bedeutende Rolle. Bei 30bet handelt es sich um einen renommierten Anbieter, der eine Sportwetten-Lizenz aus Curaçao innehält. Sollte es zu Problemen kommen, steht ein professioneller Kundenservice bereit, mit dem in deutscher Sprache kommuniziert werden kann.

Vor allem aber empfehlen wir 30bet für CS:GO 2 Wetten, weil der Anbieter diesbezüglich eine gute Auswahl bietet. Hier können Sie während des Spiels In-Play-Wetten platzieren und haben dabei weit mehr Möglichkeiten, als nur auf das Siegerteam zu setzen. Auch mit den Quoten zeigt sich der Buchmacher großzügig.

Wie gebe ich eine CSGO Wetten bei 30bet ab?

Um eSport Wetten bei 30bet platzieren zu können, müssen Sie sich zunächst ein Konto bei dem Anbieter erstellen. Klicken Sie dafür oben rechts auf die Schaltfläche “registrieren” und füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus. Ist Ihr Spielerkonto eingerichtet, kann es auch schon losgehen.

Sind Sie auf der Startseite von 30bet, werden Sie oben links den Reiter Sportwetten sehen, der Sie direkt zu den Wetten mit 30bet.com bringt. In der linken Spalte ist E-Sports noch oberhalb der klassischen Top-Sportarten gelistet. Neben Counter Strike 2 kann hier auf die Spiele Dota2 und League of Legends gewettet werden.

Mit einem Klick auf Counter Strike 2 werden Ihnen direkt die laufenden oder anstehenden Spiele angezeigt, auf die Sie einen Tipp abgeben können. Anhand der angegebenen Quoten können Sie direkt sehen, bei welchem Team es sich um den Favoriten handelt und wer der Underdog ist. Wenn Sie eine Match-Sieger-Wette abgeben möchten, können Sie einfach auf eine der beiden Quoten klicken, um den Wettschein zu öffnen. Hier können Sie nicht nur Ihren Einsatz festlegen, sondern zwischen Einzel-, Kombi- und Systemwetten wählen.

Außerdem können Sie bei den In-Play-Wetten auf ein Spiel klicken und dort zwischen weiteren Wett-Optionen auswählen.

Wett-Optionen bei Counter Strike 2

Wie bei vielen anderen Sportarten gibt es auch bei Wetten auf Counter Strike 2 verschiedene Wett-Optionen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die gängigsten vor:

Match-Sieger-Wette: Die klassische Siegerwette gehört nach wie vor zu den beliebtesten Wett-Optionen und kann natürlich auch bei Counter Strike 2 abgeschlossen werden. Sie tippen einfach, ob Team A oder Team B gewinnt. Gerade für Anfänger ist die Wett-Option empfehlenswert, da sie nicht viel Hintergrundwissen erfordert.

Handicap-Wetten: Diese CSGO Bet wird gerne genutzt, wenn zwei Teams aufeinander treffen, die sich hinsichtlich der Leistungen stark unterscheiden. In einem solchen Fall wird dem Favoriten ein Handicap zugeschrieben, wodurch sich die Quote erhöht.

Runden-Handicap: Diese Wett-Art funktioniert nach dem gleichen Schema wie die gewöhnliche Handicap-Wette. Der Unterschied liegt darin, dass nur auf eine bestimmte Karte im Spiel getippt wird.

Anzahl der Karten: Hierbei wird oft eine Zahl vom Buchmacher vorgegeben, wie zum Beispiel 2.5. Sie können dann darauf wetten, ob mehr oder weniger Karten im Spiel gespielt werden.

Runden innerhalb einer Karte: Auch diese Wett-Funktion basiert auf dem Über/Unter-Prinzip, nur dass Sie darauf wetten, wie viele Runden ein Team braucht, um eine Karte zu spielen.

Richtiges Ergebnis: Diese Wett-Option geht noch einen Schritt weiter als die Match-Sieger-Wette. Sie wetten nicht nur darauf, welches Team gewinnt, sondern mit welchem Punktestand. Bei CS:GO 2 Wetten gibt Ihnen der Buchmacher die vier möglichen Ausgänge vor (2:0, 2:1 für Team A oder 2:0, 2:1 für Team B). Da es schwieriger ist, den konkreten Ausgang vorherzusagen, geht diese Wett-Option mit besseren Quoten einher.

Tipps für CSGO Wetten

Wenn Sie noch nie E-Sports Wetten abgeschlossen haben, kann dies zunächst etwas überfordernd sein. Daher haben wir einige Tipps für Sie zusammengefasst.

Der richtige Buchmacher

Suchen Sie sich einen renommierten Sportwetten-Anbieter wie 30bet aus, der über eine übersichtliche Benutzeroberfläche verfügt. Die Abgabe von Wetten auf Counter Strike ist auf dieser Plattform selbsterklärend.

Das Spiel verstehen

Auch wenn Sie selbst mit dem Spiel Counter Strike vertraut sind, empfehlen wir, sich Live-Streams von Wettkämpfen anzuschauen. Auf diese Weise können Sie sich nicht nur mit dem Spielverlauf und den Karten, sondern auch mit den schwankenden Wettquoten vertraut machen.

Aktuelle Informationen einholen

Wie bei anderen Sportarten ist es auch bei CSGO Wetten wichtig, über die aktuellen Geschehnisse informiert zu sein. Statistiken zu Spielern und Teams können helfen, bessere Einschätzungen abzugeben. .

Fazit

Bei Counter Strike handelt es sich um ein sehr wettbewerbsintensives Spiel. Sie haben das ganze Jahr über die Möglichkeit, Wetten auf ausgetragene Turniere zu platzieren. Dabei können Sie entweder auf einen Sieger wetten oder eine der zahlreichen anderen Wett-Optionen nutzen. 30bet bietet Ihnen diesbezüglich eine breite Auswahl und überzeugt darüber hinaus mit fairen Quoten, einem hohen Maß an Seriosität und einer ausgezeichneten Bedienoberfläche.