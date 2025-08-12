Zwei Gründe zur Freude für Hellblade-Fans

Heute ist ein Festtag für PlayStation-Spieler: Nicht nur der sehnlich erwartete zweite Teil Senua’s Saga: Hellblade 2 feiert sein Debüt auf Sonys Konsole – auch das Original bekommt eine Frischzellenkur. Die native PS5-Version von Hellblade: Senua’s Sacrifice ist ab sofort verfügbar und bringt den preisgekrönten Titel auf ein neues technisches Niveau.

Das Beste: Wer bereits die PS4-Version besitzt, erhält das Upgrade völlig kostenlos. Alle anderen können die Neuauflage für 29,99 Euro im PlayStation Store erwerben. Wer gleich doppelt eintauchen will, greift zur Deluxe Edition von Hellblade 2, die beide Teile enthält – für 69,99 Euro.

„Verbesserte Grafik und neue Features wie Raytracing“

Die PS5-Version ist nicht einfach nur eine Portierung, sondern wurde speziell für die Konsole optimiert. Neben gestochen scharfen Texturen und aufwendigen Licht- und Schatteneffekten durch Raytracing, liefert das Spiel nun butterweiche Bildraten von bis zu 120 fps. Dank haptischem Feedback im DualSense-Controller spüren Spieler jede Nuance von Senuas Reise – von leisem Herzklopfen bis zum Aufprall mächtiger Schläge.

Auch technisch stand alles im Zeichen einer reibungslosen Umsetzung. Laut Entwickler Ninja Theory profitierte die Portierung vom Nachfolger enorm von der Unreal Engine 5, was nicht nur die Bildqualität, sondern auch die Performance auf der PS5 verbessert. Wer möchte, kann die Enhanced Edition außerdem auf PC und Xbox Series X/S genießen – Xbox-Spieler finden Teil zwei sogar direkt im Game Pass.

Ein neues Erlebnis für alte und neue Spieler

Für Kenner der Reihe ist es die perfekte Gelegenheit, Senuas Kampf gegen innere und äußere Dämonen in noch intensiverer Form zu erleben. Neueinsteiger wiederum bekommen die beste Version, um in die atmosphärische Welt von Hellblade einzutauchen. Mit den heutigen Veröffentlichungen zeigt Ninja Theory, wie technische Upgrades nicht nur optisch, sondern auch spielerisch für frischen Wind sorgen können.

Egal, ob ihr die Reise zum ersten Mal antretet oder alte Erinnerungen in neuem Glanz auffrischen wollt – Senua wartet. Und diesmal sieht sie besser aus als je zuvor.