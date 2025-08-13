Warten auf den Ritt durch Pywel

Eigentlich sollte Crimson Desert, das neueste Werk des südkoreanischen Entwicklers Pearl Abyss, noch Ende 2025 erscheinen. Nun kam die offizielle Ansage: Der Release rutscht ins erste Quartal 2026. Die Nachricht fiel während der Quartalspräsentation für das Geschäftsjahr 2025 – und sorgte in der Community für gemischte Gefühle.

Die Gründe für den verschobenen Start sind vielfältig: Terminänderungen bei Partnern, Verzögerungen beim Voice-Over und die Konsolenzertifizierung spielen eine Rolle. Pearl Abyss betont jedoch, dass diese Entscheidung bewusst gefällt wurde, um dem Spiel „den letzten Feinschliff“ zu verpassen. Ein konkretes Datum wird es vorerst nicht geben – stattdessen will man die großen Gaming-Messen wie Gamescom, PAX West und Tokyo Game Show nutzen, um den Titel weiter vorzustellen.

Drachen, Graumähnen und eine epische Reise

Crimson Desert sollte ursprünglich ein MMO-ähnlicher Titel werden, doch die Ausrichtung hat sich geändert: Nun steht ein Singleplayer-Open-World-Abenteuer im Fokus. Die Handlung dreht sich um Kliff, den Anführer des Stammes der Graumähnen, der sich einer gewaltigen Aufgabe stellt – die Rettung des Kontinents Pywel. Dabei erwarten die Spieler nicht nur blutige Schlachten, sondern auch beeindruckende Landschaften, packende Missionen und ein Netz aus Verbündeten, die den Weg begleiten.

Erste Gameplay-Eindrücke haben bereits für Aufsehen gesorgt: Vom Reiten auf Pferden bis hin zu Drachenflügen verspricht Crimson Desert eine Mischung aus klassischem Abenteuer und spektakulären Fantasy-Momenten. Laut Pearl Abyss soll die zusätzliche Entwicklungszeit sicherstellen, dass jede Szene, jede Mechanik und jede Animation die hohe Messlatte erfüllt, die sich das Studio selbst gesetzt hat.

CEO und Entwicklerteam sind sich sicher: Diese Geduld wird sich auszahlen. „Wir wollen, dass es perfekt ist“, so der Tenor aus Südkorea. Für die Fans heißt das zwar, noch einige Monate länger zu warten – doch wenn der Startschuss fällt, könnte Crimson Desert das Open-World-Genre um eine neue Glanzperle bereichern.