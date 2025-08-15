Ein blutiger Neustart mit Rekordzahlen

Als NetherRealm Studios 2023 Mortal Kombat 1 veröffentlichte, stand schnell fest: Dies sollte kein gewöhnlicher Serienteil werden, sondern ein kompletter Neuanfang. Kritiker zeigten sich angetan, auf OpenCritic gab es im Schnitt starke 84 Punkte. Doch die Community war gespalten – zu wenig Inhalte, Probleme im Online-Modus und ein kürzerer Support-Zyklus als gewohnt ließen Diskussionen aufflammen.

Trotz dieser Kontroversen meldete sich nun Co-Schöpfer Ed Boon zu Wort und enthüllte eine Zahl, die alle Zweifel überstrahlt: Mehr als 6,2 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Damit hat Mortal Kombat 1 sogar Genre-Größen wie Street Fighter 6 und Tekken 8 hinter sich gelassen. Boon betonte, dass man weiterhin an Balance-Patches arbeite, um das Spiel in seiner finalen Phase so rund wie möglich zu gestalten.

Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, weil sich das Spiel in einem stark umkämpften Markt behaupten musste. Selbst der potenzielle Rivale Dragon Ball: Sparking! Zero kam bisher „nur“ auf fünf Millionen Verkäufe – und das in deutlich kürzerer Zeit, aber mit ungewisser Fortsetzung.